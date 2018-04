Llibertat.cat

L?ANC es manifestarà dimarts a la tarda en favor de la República dels drets socials

1r de Maig 26/04/2018

Alcem-nos és una plataforma que pretén ser un conglomerat d’entitats en la qual s’agrupin el màxim nombre d’organitzacions sociolaborals per deixar clar que sense República catalana no hi ha drets socials ni avenç social possible,