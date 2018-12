Drets i llibertats

20/12/2018

Tot i així, la CGT considera molt greu que es reconegui com a delicte un acte solidari, sota l'acepció absolutament antagònica que suposa ser culpada de tràfic de persones. Segons el sindicat, la Lola ha estat condemnada per voler ajudar un menor a retrobar-se amb la seva família, separada per una...