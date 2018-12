Comunicació

Fotografia 06/12/2018

El Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona (C/La Nau, 11) aposta per la cultura popular com a element de crítica, reivindicació i transformació social i l'art com a eix vertebrador de la nostra societat. És per això que ha organitzat el concurs de de fotodenúncia. Un concurs de fotografia enfocat en la foto denúncia de la situació als barris i carrers de la ciutat, amb el nom de: Una altra...