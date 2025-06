A l’abat de Montserrat, humilment

La setmana passada, com va informar Assumpció Maresma en l’edició del dia 13 d’aquest diari, el pare Manel Gasch, abat de Montserrat, va dir en una reunió amb un acte promogut per La Vanguardia que “ara a Montserrat li toca aquest paper d’acompanyar, de parlar amb tothom i d’escoltar tothom [tenint en compte que] en la història pot haver tingut un paper més essencial en la política perquè feia de substitutiu en una societat on no hi havia la possibilitat d’expressar-se democràticament, i ara la societat catalana pot expressar-se democràticament gairebé cada any i crec que a Montserrat li toca retirar-se d’aquest paper de protecció que va tenir els anys seixanta i setanta”. Així, doncs, els tres milions de persones que van votar el Primer d’Octubre per la independència de Catalunya i al cap de dos dies van fer una vaga general en protesta contra la brutalitat policial espanyola; o el país sencer, greument amenaçat la nit d’aquell 3 d’octubre d’infaust record pel discurs del rei dels espanyols, que va enfonsar tots els ponts de diàleg amb una mostra implacable d’absolutisme borbònic; o els líders polítics i socials condemnats, empresonats, o exiliats, per haver permès al seu poble exercir un dret tan democràtic com expressar a les urnes, en ple dia, les seves aspiracions nacionals; o, en fi, tots els represaliats per haver protestat pacíficament al llarg de vuit anys de repressió selectiva, ja ens podem acomiadar del refugi polític i moral de Montserrat, si no ens avenim a acotar el cap davant el règim imperant, com succeirà al recinte del monestir el pròxim dia 23 (vigília de la Festa Nacional dels Països Catalans, per a més inri), on seran solemnement rebuts els botxins del nostre poble i els col·laboracionistes ocasionals. (Per cert, aquests dies farà quatre llargs anys de l’empresonament del raper Pablo Hasel pel greu delicte d’usar la llibertat d’expressió per cantar veritats sabudes i publicades sobre la corrupció del pare del rei que ha de trepitjar Montserrat.)

A través de les seves paraules, el pare abat no és que renunciï a fer de Montserrat un “substitutiu” de la política, sinó que, ras i curt, ens diu la mena de “política” que cal fer. Com diu el meu company Antoni M. Gavarró, “el mot que enllaça el discurs de l’abat amb el 155 és tothom. No és pas casual, i no és mai innocent políticament, perquè esborra aparentment jerarquies i diferències. Tothom difumina la legitimitat dins la legalitat, i tot dins la fe respectable, que és matèria abacial. En homenatge a l’acte d’ahir a Via Laietana 43 [seu de tortures i vexacions de la jefatura nacional de policia espanyola a Barcelona], cal dir amb la humilitat que ens guia, que no pots abraçar les víctimes amb els botxins. I que és d’un cinisme èticament reprovable usar tothom quan els instruments de tortura i vexació estan en ple rendiment”.

Les paraules del pare abat causen tristor no pas perquè s’alineen amb la raó d’estat contra l’expressió legítima de la nació que Montserrat ha contribuït a fer encenent una espelma al déu de la cultura pròpia –ara i sempre amenaçada–, sinó perquè n’encenen una altra a un diable que el mateix poble extingirà en el camí de treure’s de sobre el pes mort de la història dins Espanya. Ja no som en els temps de les gracioses concessions per part dels que voldrien anorrear el país, sinó en els de l’alliberament nacional a través de la independència. És obvi que no cal donar lliçons d’història a Montserrat: la seva pròpia existència és la manifestació fefaent que ha superat tota mena de canvis fins al dia d’avui. La pregunta a fer, però, seria si els valors que l’han mantinguda han canviat de signe i, en conseqüència, si l’antiga aliança entre església nacional i classes populars catalanes ha caducat en nom d’una realpolitik adequada als temps que corren per a garantir la tranquil·litat dels poderosos –la “pacificació” de Catalunya. Perquè Montserrat no és pas una ermita al desert o dalt de la muntanya, sinó el recordatori constant de com s’articulen històricament forces de dalt i de baix per forjar culturalment una nació –Verdaguer és la demostració de la fèrtil barreja. Amb la política de l’abat, però, Montserrat corre el risc d’esdevenir una basílica d’ombres igual que la Sagrada Família és ja un temple de mercaders. Potser els vents de l’Església tornen a bufar en contra del poble –protagonista, en última instància, de la història–, però, sense aquest poble, Montserrat serà com un arbre sense saba.

I si ens endinsem en el laberint de la política, caldrà dir humilment al pare abat que, si un poble només pot expressar-se democràticament en els termes imposats per la voluntat d’anorreament –per molt legal que sigui–, d’un estat aliè, potser que parléssim de democràcia atorgada, i no pas de la capacitat de decidir lliurement i democràticament de quina manera pot expressar una nació la seva voluntat de governar-se al nivell de qualsevol poble lliure.

Un dia –llunyà en el temps, però no pas en tant que exemple de tremp moral–, el pare Escarré va saber rectificar oportunament per convertir en un fet polític la seva posició contra la dictadura franquista. Cert, eren temps que el poble patia directament una repressió sense embuts, però no és menys cert que la patia en la justa mesura amb què s’alçava –allà on podia i tant com podia– contra un règim despietat. Creuen el pare abat i la seva comunitat que el procés democràtic d’autodeterminació de Catalunya, obert a partir del 2006 i culminat, en la seva primera fase, l’octubre del 2017, no legitima la raó del poble català enfront d’un règim que conté, i encara gosa exhibir, sense rubor les pitjors xacres i podridures d’una dictadura franquista emblanquinada com els sepulcres fariseus? En podríem fer un llistat, ara i aquí, però qui vulgui en tindrà prou llegint els editorials d’aquest mateix diari, seguint la deriva prevaricadora dels jutges espanyols segons qui jutgin, comprovant com es dicta qui mereix ser amnistiat o no, o esfullant les biografies dels personatges que formen la trama corrupta dels partits del règim.

Respectat pare abat: sou a temps de rectificar en nom de la justícia, la història i l’ètica que han bastit els ponts a travessar de dalt a baix i de baix a dalt entre la muntanya i el pla. Ho demanem per raons ètiques i polítiques, però, sobretot, perquè no voldríem que la sòlida baula creada secularment es vegi malmesa per una innecessària prova de fatiga que pugui esberlar-ne la delicada traça.

Entretant, en senyal de modest testimoni de protesta, penso fer-li arribar pel conducte reglamentari la serreta del premi de la Crítica Serra d’Or de Literatura que em va ser lliurada, en presència de vostè, el proppassat 4 d’abril –les dues anteriors, dels anys 2007 i 2011, respectivament, les conservaré per respecte al pare Massot, que no crec que es trobés còmode en una semblant conjuntura.