L'estancament polític que vivim d'ençà del 21 de desembre i que sembla que no tingui solució no es pot reduir a assenyalar unes causes personals, a fer consideracions genèriques sobre l'ètica dels polítics etc. perquè és el reflex d'una qüestió més complexa, lligada als interessos de determinats sectors socials. Exposaré només els grans eixos d'una ideologia fàcil d'identificar...

Carles Castellanos i Llorenç, històric militant independentista, membre de l'ANC, militant de Poble Lliure, i professor de la UAB 06/03/2018

Com ho podem fer per a treure'n l'aigua clara d'una situació tan confusa com l'actual? Com podem analitzar el moment present, tan ple de fenòmens contradictoris, tan desbordant de desigs de canvi i alhora tan envoltat de fenòmens terribles, de repressió i de confusió? Si examinem dos fenòmens socials ben vius i creixents en la nostra societat, com ho són el moviment per l'alliberament de les Dones i el moviment popular per la Independència, hi podrem observar tant el gran anhel de canvi que...