12/06/2018 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Temps de trencar la desorientació, temps de reconstruir i madurar Successió històrica i escenaris imprevistos Som a les portes de l'estiu, i ben aviat caldrà, dic caldrà perquè és irrenunciable, organitzar els actes de l'Onze de Setembre. El clima d'eufòria de les darreres diades no es repetirà en aquesta edició de 2018, a menys que hi hagi un nou canvi sobtat...

01/12/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Resistència per la República El cicle mobilitzador que fa anys que sacseja el principat de Catalunya no pot aturar-se. Hem entrat en una nova fase de resistència i cal afinar bé les eines per no sucumbir a l’ofensiva repressiva de l’estat

26/09/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Insurrecció i resistència contra el règim del 78. República i Llibertat! Som en una setmana decisiva de la nostra història. Ens enfrontem sols a un règim corrupte i violent, hereu d'un règim feixista que es va refundar l'any 1978 sota la tutela de militars, oligàrques i pactistes de tota mena. La nostra és una lluita per la llibertat, per la construcció de la República...

10/07/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Bases ideològiques per a la transformació ecològica i social Som a l'any 2017. Vivim en un món convuls on el capitalisme triomfant no té rivals ideològics. S'ha imposat el relat de l'acumulació i creixement econòmic, de les desigualtats i l'explotació de la natura. Els mitjans de comunicació, la ideologia del consumisme, la democràcia liberal, les empreses...

07/06/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Preparar-se pel xoc i la repressió Encarem una nova etapa del procés d'independència. Després d'anys de mobilitzacions massives i festives, ara les coses s' acceleren i l'Estat comença a mostrar quina és la seva naturalesa real. Ja hi ha importants sectors de l'aparell estatal i de l'opinió pública espanyola que apel·len a l'ús de...

09/05/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona La derrota ideològica de l'esquerra alternativa "Les elits globlals han tornat a triomfar i si l'esquerra no reacciona està condemnada a recloure's en ambients de tribu urbana, esclerotitzada i reduïda a grupuscles endogàmics i identitaris. " El que hem vist aquests dies a França és només la punta de l'iceberg.. El neoliberalisme ha sorgit triomfant amb un únic rival: l'extrema dreta. Pel camí s'ha quedat una esquerra alternativa que s'ha fet dir insubmisa però que ha quedat reduïda a la mínima expressió. I en el seu historial quedarà...

15/04/2017 Per Jordi Navarro , militant ecologista, decreixentista, llicenciat en geografia, militant de la CUP a Girona Preparar-nos per combatre el retorn de l’autonomisme Encarem la primavera de 2017 plena de reptes i fites importants. El referèndum que ha de culminar la legislatura excepcional ja és a la cantonada i malgrat tots els intents ( externs i interns) per bloquejar-lo, tot sembla indicar que anem de ple cap al xoc de trens, cap a la ruptura democràtica. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Portem una dècada d'acumulació de forces, de mobilitzacions, de consultes populars per la independència, d'actes arreu del territori, de massives manifestacions...