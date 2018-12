L’Ajuntament de l’Arboç vol prorrogar el contracte de concessió a SOREA just abans de les eleccions. Aquest cas és una excepció respecte a la tendència actual de municipis que aposten per la gestió pública del servei.

Sanitat 04/08/2018

Aquesta setmana s'ha fet pública la creació d'una nova plataforma a Tarragona per una sanitat pública de qualitat, impulsada per la Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET) i a la qual s'hi han sumat diversos partits i sindicats. Davant la notícia apareguda als mitjans que assegura que la CUP no ha donat suport a aquesta iniciativa, la formació informa que: En primer lloc, la CUP no va ser convidada a participar d'aquest espai ni convocada en cap reunió, i cal recordar que això ja ha passat...