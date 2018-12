Harmonies de lluita

El Col·lectiu Angelets de la Terra ha organitzat quatre concerts (dos ja s'han fet i dos es faran aquesta tardor) per reclamar des de la Catalunya Nord l'alliberament dels presos polítics Catalans. El cicle s'anomena «Concerts per la llibertat» i és apadrinat per l'actor Sergi Lopez. El calendari de concerts va començar a Alenyà l'1 d'abril, i continuà a Vilafranca de Conflent el 19 de maig...