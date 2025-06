discriminació lingüística

PP i VOX d'Alacant demanaran a les Corts Valencianes que la ciutat d’Alacant siga exclosa de la zona de predomini lingüístic

El govern d’Alacant aprova la declaració institucional per la qual es demanarà a les Corts la modificació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià perquè la ciutat d’Alacant siga exclosa de la zona de predomini lingüístic valencià. Al ple, ha intervingut Marinela Garcia, vicepresidenta d’Acció Cultural, en nom de l’entitat. Amb desset vots a favor i deu en contra, queda aprovada aquesta declaració institucional pel govern de Luis Barcala, després de sucumbir a les exigències de Vox.

Marinela Garcia ha assenyalat que ens volen fer “veure negres les coses que són blanques i no podem deixar-ho córrer”, donat que s’estan buscant problemes on mai han existit. “Alacant parla valencià i no es pot permetre que se silencie i es negue la seua valencianitat”, ha afegit.

La vicepresidenta d’ACPV ha mostrat que la nostra realitat no és una realitat conflictiva “d’arraconament i persecució”, tal com s’esmenta en la proposició. Així mateix, assenyala que més de quaranta anys d’ensenyament en valencià, ha permés donar les ferramentes escaients perquè la població siga capaç d’entendre les dues llengües i, ara, “silenciar una part de la població, la valencianoparlant, i privar l’altra del dret a entendre i apreciar la llengua històrica de la ciutat i la seua cultura és una acció innecessària i hostil”.