STEPV torna a revalir la majoria en el conjunt de l'ensenyament

Eleccions sindicals 07/12/2018

Els resultats electorals en aquestes eleccions sindicals ha tornat a revalidar la majoria de STEPV en sector públic, universitari i no universitari, en obtindre 155 delegades i delegats que representa el 31,50%. STEPV torna a ser el primer sindicat de l'ensenyament públic per la confiança mostrada per 20.155 persones de tots els estaments educatius que ens han votat. Pel que fa a l'ensenyament...