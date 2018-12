Apunts amb llibertat

Som conscients de la gran complexitat de la situació actual de la lluita per la independència i la República catalana. Aquesta complexitat és motivada principalment pels atacs repressius constants i la vigilància permanent a què es veu sotmès per l'estat espanyol el poble català i les seves...

Des de la seva aparició fa més de trenta anys, la SIDA ha causat un immens dolor i una pèrdua irreparable de vides humanes. També han estat, però, anys de lluita i de capacitat d'organització i superació per part de les pròpies afectades, sovint sense el suport que caldria per part de les institucions públiques. Des de la CUP Crida Constituent volem denunciar la manca de voluntat política de la Generalitat en posar en marxa el pla social contra l'Estigma i les discriminacions, ja sigui...

Sal·lus Herrero i Gomar 30/11/2018

Teresa Cunillera des de Catalunya ràdio definia a Borrell com "una ment privilegiada", "molt intel·ligent" i "molt honest", a l'endemà del pagament de la multa d'Abengoa per afers de corrupció i d'informació privilegiada, i descaradament deia Cunillera que la Constitució espanyola del 78 estava per "descobrir" i tenia "tresors ocults" que desconeixíem, com el supremacisme lingüístic, nacional i polític del nacionalisme espanyol, la imposició de la monarquia, la negació, desvertebració, la...