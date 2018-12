No hem pogut desplegar la República perquè l'Estat espanyol, fidel a la seva naturalesa imperialista i al pòsit franquista que amara la cultura política espanyola, ha optat per la violència policial, la repressió política, judicial i mediàtica amb l'objectiu d'avortar el mandat democràtic del referèndum d'autodeterminació celebrat l'1 d'octubre. Alhora, també cal advertir que no hem pogut...

El 14 d'abril de 1931 cal interpretar-lo com a un acte de sobirania unilateral . La proclamació de la República Catalana feta per Macià va ser determinant perquè els polítics de la Segona República espanyola acceptessin, per la via dels fets consumats, un govern català autònom. L'evolució i el...

L'Assemblea Nacional Extraordinària (ANE) del 27D, celebrada a Sabadell, ha certificat la nostra incapacitat per a donar una resposta compartida pel gruix de la militància. Ens hem quedat sols i hem exhaurit el temps. No podem esperar res més de Junts pel Sí ni cap commiseració per part de Catalunya Sí que es Pot. Els somriures de la Colau i Coscubiela, la instrumentalització electoral del referèndum en mans de Podem, la visceralitat dels convergents, l'actitud passiva d'ERC o l'ofensiva de la...

14/11/2015 Per Juli Cuéllar Gisbert, historiador i regidor per la CUP a Mataró

La correlació de forces sorgida del 27S va fer bascular, de forma clara, l'independentisme cap a l'esquerra. Per tant, això s'ha de traduir en el programa del nou govern i també en el seu lideratge. La dreta oblida que la independència té un preu. Per això, és inadmissible que en nom de la independència es vulgui fer passar les esquerres per l'embut. Per molt que diguin missa, Artur Mas no genera consens i no suma. Per què, doncs, Junts pel Sí s'atrinxera en la figura d'Artur Mas? Tot i...