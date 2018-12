El Consell de Mallorca segueix apostant per la incineració massiva de residus

Vandellòs II

Nuclears 19/12/2018

Ecologistes en Acció denuncia que la fuita detectada a Vandellòs II afecta al mateix element clau per a la seguretat que la detectada el 8 d'abril del 2018, la qual cosa demostra que les reparacions escomeses no van ser suficients. La fuita detectada en el circuit primari de refrigeració de la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) està per sota de les Especificacions Tècniques de...