Ensenyameny 21/11/2018

Aquest dimecres la Plataforma per una Educació en Economia Crítica (PLEEC) ha engegat una campanya per xarxes socials dirigida a denunciar el programa Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC), amb el suport del vídeo de la campanya #AturemEFEC Per setè any consecutiu, el Departament...