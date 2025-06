Antimilitarisme

Organitzacions i col·lectius de tot l'estat espanyol denuncien a la Junta General d'Accionistes d'Indra

Indra manté aliances estratègiques amb Israel Aerospace Industries, empresa israeliana coneguda pel desenvolupament de drons Heron 1 i TP, utilitzats en atacs sobre Gaza i Cisjordània.

Participa en el desenvolupament del llançacoets múltiple mòbil SILAM —un programa que ascendeix a 700 milions d'euros— de la mà d'Elbit Systems, l'empresa militar israeliana més gran i proveïdora essencial de l'exèrcit israelià.

Indra ha treballat en infraestructures civils —com el sistema de peatge intel·ligent en l'autopista Ayalon de Tel Aviv—, la implantació de la qual es dóna en un context d'apartheid, ocupació i colonització, promovent la mobilitat de la població israeliana mentre es restringeix la de la població palestina.

La denúncia s'ha dut a terme a la Junta General d'Accionistes d'Indra que ha tingut lloc avui a la seva seu a Alcobendas (Madrid). Enrique Quintanilla, activista de la campanya, ha traslladat, en nom de tots els col·lectius, la denúncia dels vincles de l'empresa amb el negoci de la guerra i de la militarització de fronteres, cridant a la reflexió accionistes i directius de l'empresa. L'acció ha estat impulsada per Fundació Finances Ètiques, Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, WRI-IRG (Internacional de Resistents a les Guerres), Ecologistes en Acció i Desarma Madrid, a les quals s'hi han unit altres entitats pacifistes, ecologistes i per la defensa dels drets humans. Paral·lelament, a Barcelona, davant de la seu d'Indra al barri del Poblenou, activistes de la campanya han fet una intervenció artística per visibilitzar els vincles de l'empresa amb el negoci de la guerra i el genocidi a Gaza.Indra, empresa participada en un 28% per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), va tancar el 2024 amb un benefici net de 278 milions d'euros, un 35% més que l'any anterior. Aquest creixement s'explica en bona part per l'impuls del seu negoci en el sector de Defensa, els ingressos del qual van augmentar un 26%. En 2025, aquesta tendència s'intensifica: en el primer trimestre, l'activitat militar va créixer un 18%, amb una cartera de comandes que supera els 8.000 milions d'euros.A la intervenció s'ha destacat queLa campanya ‘Desarmando Indra’ ha volgut destacar que l'empresa espanyola s'està beneficiant directament de l'actual clima de tensions, bel·licisme i conflictivitat, es va beneficiar de la guerra al Iemen, i ho fa ara amb la d'Ucraïna i el genocidi del poble palestí a Gaza. En un context de creixement del bel·licisme i la conflictivitat a nivell global, el 2024 Indra va facturar 4.843 milions d'euros (un 11,5% més que l'any anterior). Part d'aquests amplis beneficis de l'empresa, tal com demostren les dades que ve presentant la campanya, procedeixen de la seva participació en el negoci de les armes que alimenta i necessita de les guerres, i també de la militarització de fronteres.“Sabem dels arguments de les elits polítiques i econòmiques europees per a accelerar el procés de militarització i impulsar un augment mundial de la despesa militar sense precedents. Però”, ha apuntat Quintanilla davant accionistes i membres del consell directiu.A més de la seva implicació directa en la indústria armamentística, Indra es beneficia del creixent mercat de control fronterer, un espai on es difuminen els límits entre seguretat civil i militar. Les seves tecnologies de vigilància, control i detecció —com radars, sensors o intel·ligència artificial aplicada a fronteres i mobilitat— formen part d'un model de militarització de l'espai fronterer que no respon a criteris de drets humans ni humanitaris, sinó a una lògica d'exclusió i dissuasió. Mentre es restringeix la mobilitat dels qui fugen de la guerra o de la fam, s'enforteixen les estructures que es lucren amb la seva contenció.Finalment, l'activista de la campanya ha apuntat que la indústria armamentística, alimentada per polítiques públiques de rearmament, no sols perpetua conflictes, sinó que també soscava les metes climàtiques internacionals i desvia recursos clau d'una transició ecològica justa. L'impacte mediambiental del sector militar és tan profund com invisibilitzat. “Empreses com Indra, identificada entre les cinc majors emissores del sector militar espanyol, agreugen aquesta petjada”.La campanya ha tancat la seva intervenció amb una crida a accionistes i totes les persones assistents perquè l'empresa cessi la seva participació i col·laboració en la recerca, la producció i el subministrament d'armes o dispositius de militarització de les fronteres.