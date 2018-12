La setmana passada la Paeria va organitzar una sessió participativa amb veïnes i veïns de la Mariola per parlar sobre les propostes que tenen pel barri. Prop d'una seixantena de persones, membres de diferents associacions, de veïns, de nouvinguts, de gitanos, membres de Mariola en Moviment o de jubilats es van trobar al centre cívic per debatre sobre els problemes i els reptes del barri. Des...

Article de Pau Juvillà Ballester , regidor per la Crida per Lleida

Per Pau Juvillà Ballester, regidor de la Crida per Lleida

L'octubre del 2007, amb una CUP que tot just començava a caminar, vam entrar per registre una proposta de moció per tal que Lleida s'agermanés amb Xàtiva: "entre dos territoris dels Països Catalans que entre moltes altres coses, tenen en comú una mateixa llengua, el parlar i la cultura." La Paeria...

L'Estat ha convocat unes eleccions, que pretén autonòmiques, en un context d'excepcionalitat evident i de modificació del marc electoral amb, per exemple, globus sonda d'il·legalitzacions i d'amenaça de repetició en cas que les forces que aposten per una República Catalana guanyin. Una contesa electoral amb la que pretén legitimar la seva ocupació amb l'ajut d'uns partits unionistes que fan esforços per normalitzar l'estat d'excepció en el qual es troba el principat. Caldrà anar-hi malgrat...

12/10/2017 Per Pau Juvillà Ballester, regidor de la Crida per Lleida

El dia 1 d'octubre a Lleida ens vam aplegar vora 3000 persones a les 7 del matí per defensar els 26 col·legis electorals. Gent de diferents edats i sensibilitats polítiques, veïnes i veïns, coneguts o gent del barri que mai hauries pensat trobar-te en una situació com aquesta, un moviment transversal en edats i sensibilitats polítiques, assumint compromís polític i risc per la pròpia integritat personal, com vam poder comprovar mes tard. De fet, malgrat càrregues policials contra persones que...