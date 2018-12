01/05/2017 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure Ton Ribas: amor o fidelitat, o totes dues coses En Ton Ribas va ser moltes coses més que el guerriller expert, excursionista coneixedor minuciós de l'orografia catalana, de les muntanyes, de serralades i dreceres. Una mena de Joan Corominas a la clandestinitat. I va ser moltes coses més que l'escaient definició de "darrer soldat de la Pàtria", i...

11/01/2017 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure Xavi Costa, la llum del fanalet independentista a Cerdanyola En Xavi Costa ens va deixar el passat dia 6 de gener, el dia dels Reis d'Orient. Un dia carregat de misteri, segons la tradició. Durant aquests dies vam viure la polèmica pels fanalets a favor de la independència a la cavalcada de Reis a Vic. L'estel solitari es va confondre amb l'estel mitològic...

07/08/2016 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure Elogi dels tres Carles (o del temps en què la lluita no era baladrera) Escric aquest article no amb nostàlgia sinó per constatar que en unes dècades determinades de lluita independentista, quan les coses no eren fàcils, es va avançar gràcies a la constància, les conviccions, la lucidesa i els sacrificis de molts homes i dones que ens han portat fins on ara som, a...

24/05/2016 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure 110 anys d'Ibsen i Un enemic del poble El dramaturg noruec Henrik Ibsen moria el 23 de maig de 1906, tal dia com avui de fa 110 anys. Llegeixo un article sobre aquesta efemèride al digital de cultura Catorze14 que Ibsen reivindicà la veritat i la llibertat individual, "amb la voluntat de destapar els prejudicis i les desigualtats." I...

22/12/2015 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure La contradicció principal i la principal contradicció La principal contradicció que jo veig en tot plegat, i crec que se s'entendrà perfectament de què parlo, és que gent que s'autodefineix com independentista estigui portant a terme la imbecilitat de fer tot el possible per posar pedres en el camí, en el camí cap a la independència. Segur que no...

10/08/2015 Per Joan Rocamora, membre de Poble Lliure i de la CUP de Cerdanyola 20 anys de la PUA (I): Verba volant Aquest estiu es compliran 20 any de la PUA, la Plataforma per la Unitat d'Acció, un fet significatiu que ha passat per alt, amb tota seguretat pel fet que estem vivint moments de canvis i avenços que no faciliten el temps necessari per fer-ne una valoració retrospectiva. O bé pel fet que no interessa agitar uns episodis que desvetllen contradiccions i vergonyes. Abans de res voldria aportar algunes dades significatives i poc conegudes sobre el naixement de la PUA, amb la voluntat de trencar...

30/06/2015 Per Joan Rocamora, militant de Poble Lliure i de la CUP de Cerdanyola Garzón: la línia vermella que distancia dos projectes Ahir al programa "Otra vuelta de tuerka" el líder de Podemos i amo de la casa Pablo Iglesias va entrevistar l'exmagistrat Baltasar Garzón. Per una banda, cal destacar el fet que, per atzar o per mala llet, l'emissió d'aquest programa d'entrevista al jutge torturador es va iniciar en l'hora exacta en què van començar a produir-se les detencions de l'estiu de 1992, la ràtzia contra l'independentisme català que va prendre el nom del jutge. Aquesta entrevista-panegíric va ser tot un exercici...