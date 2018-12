L'Obra Cultural Balear ha preparat un seguit d'actes per celebrar els deu anys de funcionament de Can Alcover com a espai de cultura. Els actes serviran també per celebrar els cent anys de la publicació d'un dels llibres més importants del poeta Joan Alcover: 'Poemes Bíblics'. Aquests són els...

Fotografia 06/12/2018

El Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona (C/La Nau, 11) aposta per la cultura popular com a element de crítica, reivindicació i transformació social i l'art com a eix vertebrador de la nostra societat. És per això que ha organitzat el concurs de de fotodenúncia. Un concurs de fotografia enfocat en la foto denúncia de la situació als barris i carrers de la ciutat, amb el nom de: Una altra mirada de Tarragona on volem denunciar o visualitzar la situació real als nostres carrers. D'aquesta...