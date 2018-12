Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat 05/10/2018 Es pot guanyar seguint les regles del contrari? No han volgut entendre que el marc legal de l'estat espanyol no és el nostre i, d'aquesta manera, ERC i PDeCat s'han acabat barallant per la manera com s'han d'adaptar a aquesta llei. Això és el que passa a aquests partits polítics que al Parlament escenifiquen disputes sense sentit. Sense...

17/08/2018 Espanya encara no ha paït la gestió catalana del 17-A Abans de tot la meva solidaritat amb les víctimes i suport als seus familars i persones estimades. Fa dies que des de Madrid escalfen l'ambient per marcar perfil propi i monopolitzar allò que no van saber fer com a Estat espanyol el 17-A de l'any passat. A més a més, el rei i el govern espanyol...

Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat 14/04/2018 La por ha canviat de bàndol i Catalunya se'n va... a poc a poc, però se'n va A 24 hores d'una nova manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona – i ja portem unes quantes en els darrers mesos-, la capacitat de resistència d'una gran majoria de les classes populars catalanes no deixa de sorprendre més enllà de la serra de les Corberes. Mentre el govern...

Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat 25/03/2018 Ja tenim el “cas català” plantat al cor d’Europa (La detenció del President Puigdemont a Alemanya obre una crisi europea de conseqüències imprevisibles) Independentment del resultat de la demanda d'extradició espanyola, la detenció recent del President Puigdemont a Alemanya projectarà el cas català al bell mig d'Europa. Alemanya s'hi juga no sols el seu prestigi com a estat democràtic, perquè el paral·lelisme amb el cas del President Companys...

Carles Benítez Baudés, membre de l'equip de Llibertat.cat 07/02/2018 El contrari, l’adversari i l’espantat (desconstruint l’unionisme) El primer dia que vaig veure o sentir parlar de l'unionisme em van saltar totes les alarmes de la suspicàcia crítica. Vaig percebre de cop que, conferint una personalitat política a totes les persones que no eren independentistes, s'ajudava – involuntàriament – a donar cos a un àmbit...

13/10/2017 Som una alenada d’aire fresc El passat 1 d'octubre vam guanyar la llibertat i dos dies més tard ens vam cohesionar com a país. Són dues dates que restaran per sempre en el nostre imaginari col·lectiu, ja que han esdevingut la guspira per a assolir la ruptura en uns dies de lluita per la dignitat com a poble. Uns dies plens de tensió i també d'emoció de veure com anàvem reconquerint espais de llibertat i teixint complicitats al si dels barris, viles, pobles i ciutats d'arreu de Catalunya. Tot un conjunt humà que ha...

Carles Benítez Baudés, membe de l'equip de Llibertat.cat 12/09/2017 Això és una revolta..., però n’hi ha alguns que encara no se n’han assabentat Quan sento les paraules de Rajoy tot dient que «un puñado de gente instalada en el extremismo» ha colpejat la democràcia, criminalitzant així desenes de milers de persones que reivindiquen pacíficament el seu dret a decidir, me n'adono per enèsima vegada que les elits espanyoles i també les d'aquí encara no han entès res. La manera que tenen de mesurar les quantitats ha de ser una mica estranya i sembla ser que no està massa homologada internacionalment, ja que en els darrers anys hem passat...