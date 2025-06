Emergència climàtica

La CUP demana explicacions al Govern arran de la mort de treballadors en plena onada de calor

En només una setmana, i en plena onada de calor, tres treballadors han perdut la vida als Països Catalans. Davant aquesta situació, la CUP-DT recorda que mor un treballador cada quatre dies en relació al seu lloc de treball, una xifra sagnant que pot incrementar-se davant d’onades de calor com l’actual i en un context d’alta desprotecció laboral. La portaveu de la CUP, Laure Vega, ha expressat el seu condol cap a les famílies afectades i ha reiterat la seva plena disposició i de la CUP per tot allò que requereixin.

La formació ha sol·licitat informació al Govern relativa als protocols de prevenció i d’actuació davant cops de calor en l’àmbit laboral: quin és el seu contingut, com s’apliquen i si estan sent revisats o actualitzats. Vega considera que és urgent «una regulació clara que protegeixi als treballadors, el coneixement dels seus drets, especialment per als treballadors en situacions més precàries o exposades a riscos, també climàtics» i en el cas de sectors específics com ara la construcció «que el Departament de Treball intensifiqui la seva presència, inspecció i protecció».

Pel que fa a la mort d’una treballadora del servei de neteja de Barcelona, la CUP es posa a disposició de la família per tot allò que necessitin i resta a l’espera de més informació. Si es confirma –com ha declarat la família– que la mort té relació amb l’onada de calor, asseguren que exigiran responsabilitats polítiques.La CUP, en aquesta línia, lamenta que el Parlament no aprovés la seva proposta «d’acompanyar i assessorar les famílies víctimes de la sinistralitat laboral i que el Govern es personés com a part en els procediments jurídics derivats d’aquesta».

El passat 22 de maig, el grup parlamentari va presentar una moció sobre drets laborals i prevenció de riscos a la feina on ja s’hi contemplava l’adaptació de la «normativa laboral al canvi climàtic i les situacions d’alerta climàtica, amb especial atenció als sectors exposats com la construcció, agricultura i serveis a l’exterior». Aquesta moció, centrada en les anomenades 5 R’s, que estructuren un pla integral de prevenció i reconeixement, consta dels següents punts: risc laboral zero; registre creuat de malalties mentals associades a riscos psicosocials; règim

de contractació pública que penalitzi empreses amb altes xifres de sinistralitat; representants sindicals amb més atribucions i capacitat d’actuació; reconeixement institucional als treballadors morts a la feina i l’exigència de plenes competències en matèria laboral.

El darrer ple del Parlament de Catalunya, i com a resultat de la moció presentada per la CUP, es va comptabilitzar per primera vegada les morts de treballadors en l’àmbit laboral. La CUP-DT exigeix al Govern transparència, accions immediates i compromisos ferms per garantir el dret a una feina segura, digna i lliure de riscos i per acabar amb el que categoritzen com «assassinats passius”, aquelles morts laborals que eren evitables i que davant la no acció de les empreses per raons econòmiques, acaben succeïnt».