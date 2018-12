Res-pública

Concentració davant l'Ajuntament de Vilafranca Feminisme 18/12/2018 Concentració a Vilafranca del Penedès per l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva L'assemblea feminista La Ruda de Vilafranca del Penedès ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament aquest dimarts a les 20.45h-, amb motiu de l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva (on denunciaven la deplorable situació laboral, així com també maltractaments físics i psicològics, violacions i esclavitud sexual per...

Minut de silenci a Palma per a la docent Laura Luelmo, víctima de la violència masclista violència masclista 18/12/2018 Minut de silenci a Palma per a la docent Laura Luelmo, víctima de la violència masclista La STEI Intersindical ha fet un minut de silenci per mostrar la seva consternació per l'assassinat de Laura Luelmo, de 26 anys, natural de Zamora, professora interina, recent arribada a Huelva, per fer classes de dibuix a un Institut d'Educació Secundària. Era la seva primera feina com a docent i estava molt il·lusionada. Va sortir a córrer dia 3 a la tarda i ja no va tornar a casa seva... "No...

Art 14/12/2018 Inauguració de la Mostra d'Art Feminista de Barcelona Aquest divendres 14 de desembre s'inaugura FemArt, La Mostra d'Art Feminista de Barcelona, que en aquesta edició, celebra 25 anys! Amb aquest motiu es realitzarà la primera exposició retrospectiva d'art feminista contemporani de Catalunya, que constitueix una memòria visual i plàstica dels últims...

Gènere 04/12/2018 La CUP Granollers continua exigint justícia per a Vianca malgrat el seu enterrament La CUP Granollers continua demanant l'esclariment del cas de Vianca Roca, la granollerina desapareguda el 16 de juliol i trobada morta el 14 de setembre. Després de 2 mesos i mig des que es va trobar el cadàver al riu Congost, la família de Vianca Roca per fi li podrà donar un enterrament digne...

Català a l'escola 01/12/2018 L'OCB rebutja la nova campanya de linxament del partit polític 'Ciutadans' contra la comunitat educativa L'entitat fa pública la seva solidaritat i reconeixement a les persones que han estat objecte de la sinistra persecució instigada pels intolerants i fanàtics contraris a la nostra llengua.

25-N 30/11/2018 CUP Reus: "En qüestions de Violència Masclista no ens valen les escenificacions, necessitem polítiques efectives i reals" El passat 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, 500 persones van participar en la manifestació a Reus per condemnar les diferents violències masclistes, des de la psicològica i verbal fins la física i les discriminacions que patim pel simple fet de ser dones. En el que...

Vaga docents 29N 28/11/2018 La Intersindical-CSC crida a la vaga de docents de demà 29 de novembre En l'escrit de la Intersindical-CSC planteja alguns aspectes no recollits en aquesta vaga (com el de la llengua, l'espoli econòmic o la dependència dels pressupostos de l'Estat ) i lamenten el fet de no haver estat convidats a les reunions preparatòries prèvies a la convocatòria de la vaga

Vaga 28/11/2018 Xarxa Vendrellenca amb les les mobilitzacions dels treballadors de l'hospital del Vendrell Xarxa Vendrellenca amb les les mobilitzacions dels treballadors de l'hospital del Vendrell

remunicipalització de serveis públics 27/11/2018 "Aigua és vida" exigeix a l'Ajuntament de l'Arboç escurçar la prorroga del contracte de concessió L’Ajuntament de l’Arboç vol prorrogar el contracte de concessió a SOREA just abans de les eleccions. Aquest cas és una excepció respecte a la tendència actual de municipis que aposten per la gestió pública del servei.