Català a l'escola

Més d'un centenar de centres de les Illes rebutgen les polítiques de PP i Vox contra el català

S'han han volgut sumar-se al 'Manifest unitari en defensa de l’educació pública, democràtica tolerant i en català' que reclama:

-Una escola inclusiva, democràtica, crítica i que promogui el bé comú.

- Una educació pública i de qualitat, amb recursos suficients i amb unes condicions laborals que deixin de propiciar la fuita de docents.

- El respecte absolut per la llengua catalana, com a eix vertebrador de la nostra identitat i com a eina de cohesió social.