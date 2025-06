reciclatge

El Consell Comarcal del Baix Penedès rebutja adherir-se a la Plataforma Porta a Porta

Aquesta proposta, impulsada per la Federació Xarxa Vendrellenca a través del grup comarcal d’Esquerra Republicana, pretenia que el Consell Comarcal s’incorporés a una plataforma que ofereix assessorament tècnic i suport als municipis per implantar el sistema de recollida Porta a Porta, reconegut per millorar de manera significativa les taxes de reciclatge.

La decisió de rebutjar la proposta al·legant la llibertat dels municipis per escollir el model de recollida ha estat rebuda com un "gerro d’aigua freda" per la Federació Xarxa Vendrellenca, que considera que aquesta adhesió hauria estat clau per facilitarel desplegament del nou contracte comarcal de recollida de residus.

Des de l'entitat lamenten profundament la negativa, ja que la incorporació a la plataforma hauria permès rebre materials i assessorament especialitzat per garantir l’èxit del nou model en municipis com el Vendrell, on una part important del territori ha d’implantar pròximament el Porta a Porta.

A més, la Federació adverteix que el retard en la implementació del nou sistema pot comportar un increment significatiu de la taxa de residus a partir del 2026 i una manca de conscienciació ciutadana sobre la importància del reciclatge.

El president de la Federació Xarxa Vendrellenca ha manifestat: “Calen solucions estructurals en els models de recollida, un control efectiu sobre les empreses gestores, conscienciació ciutadana i, sobretot, polítics valents disposats a liderar el canvi de paradigma que exigeix la nova llei de residus.”