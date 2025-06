renaixem!

Decidim aplega més de 250 persones per reivindicar la reconstrucció popular i la sobirania del País Valencià

Més de 250 persones es reuniren ahir 29 de juny de 2025 a la Sala l’Horta de Castellar-l’Oliveral convocades per Decidim – Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, en un acte polític i popular carregat d’emoció i compromís. La trobada ha servit per alçar la veu contra el maltractament institucional i el colonialisme que pateix el País Valencià, i per reivindicar la necessitat d’una reconstrucció popular i sobirana davant la gestió “criminal” de la DANA per part del govern de Mazón.

L’acte ha comptat amb intervencions d’alt nivell com la de Joan Escrivà (Camacuc), Ana Isabel Martínez (La Nau Albal), representants dels Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERS), l’Acord Social Valencià, Beatriu Cardona, portaveu d’Intersindical Valenciana, Josep Manel Esteve de la COS Lluís Llach, la presidenta de Decidim Zahia Guidoum, a més de les veus culturals de Vicent Torrent (Al Tall) i el poeta Manel Rodríguez Castelló, que han omplit l’espai de cultura, memòria i força col·lectiva. La conducció de la jornada ha estat a càrrec de Paula Menero, coneguda com @Redeula, aportant proximitat i calidesa a cada moment.

Decidim ha denunciat la nefasta gestió de la DANA per part del Consell, subratllant que va prioritzar els interessos de la patronal turística per damunt de la seguretat i la vida de la població, mentre milers de persones quedaven abandonades. Zahia Guidoum ha destacat que el poble valencià, lluny de resignar-se, va saber organitzar-se i donar resposta solidària enmig del caos: “Si “sols el poble salva el poble” va convertir-se en la consigna dels dies després a la DANA és perquè literalment, sols el poble va anar a socórrer al poble quan mig milió de persones havia estat afectada”, indica Guidoum qui ha destacat la dignitat demostrada pel poble valencià.

Durant l’acte també s’ha posat en valor la convocatòria de vaga general del 29 de maig passat, impulsada per la Intersindical Valenciana, CGT, CNT i la COS, amb el suport de les entitats de l’Acord Social Valencià, entre les quals es troba Decidim i els comitès locals de reconstrucció, que va ser un clam contra el menyspreu institucional i per la defensa del territori i la justícia climàtica.

Alacant, al cor del poble valencià

La presidenta de Decidim va posar en valor la nombrosa participació a l’acte de persones vingudes de les comarques del sud, subratllant que la DANA i la reconstrucció són una qüestió de tot el País Valencià, igual que els atacs a la llengua valenciana a Alacant afecten tot el territori. “El feixisme no oblida que, al 1939, qui més va resistir les seues tropes parlava valencià i era d’Alacant. Per això tenen aquesta necessitat gairebé obsessiva d’esborrar la llengua, part fonamental de la memòria antifeixista d’aquest poble”, va reivindicar Guidoum.

Amb aquest acte, Decidim reafirma la necessitat de continuar articulant espais de suport mutu i de lluita per la sobirania valenciana, per un País Valencià més just, feminista i ecologista, capaç de garantir la vida digna de la seua gent, i s’exemplifica un creixement evident de les entitats més combatives del País Valencià

La jornada, plena d’emoció i esperança, va comptar amb una actuació a capella de Vicent Torrent i una actuació sorpresa de Lluís Llach, poesia i un clam compartit: Del foc i del fang, renaixem!