Concentració davant l'Ajuntament de Vilafranca Feminisme 18/12/2018 Concentració a Vilafranca del Penedès per l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva L'assemblea feminista La Ruda de Vilafranca del Penedès ha convocat una concentració davant de l'Ajuntament aquest dimarts a les 20.45h-, amb motiu de l'assassinat de Laura Luelmo i de l'arxivament de la denúncia imposada per les jornaleres marroquines a Huelva (on denunciaven la deplorable situació laboral, així com també maltractaments físics i psicològics, violacions i esclavitud sexual per...

Minut de silenci a Palma per a la docent Laura Luelmo, víctima de la violència masclista violència masclista 18/12/2018 Minut de silenci a Palma per a la docent Laura Luelmo, víctima de la violència masclista La STEI Intersindical ha fet un minut de silenci per mostrar la seva consternació per l'assassinat de Laura Luelmo, de 26 anys, natural de Zamora, professora interina, recent arribada a Huelva, per fer classes de dibuix a un Institut d'Educació Secundària. Era la seva primera feina com a docent i estava molt il·lusionada. Va sortir a córrer dia 3 a la tarda i ja no va tornar a casa seva... "No...

Art 14/12/2018 Inauguració de la Mostra d'Art Feminista de Barcelona Aquest divendres 14 de desembre s'inaugura FemArt, La Mostra d'Art Feminista de Barcelona, que en aquesta edició, celebra 25 anys! Amb aquest motiu es realitzarà la primera exposició retrospectiva d'art feminista contemporani de Catalunya, que constitueix una memòria visual i plàstica dels últims...

Gènere 04/12/2018 La CUP Granollers continua exigint justícia per a Vianca malgrat el seu enterrament La CUP Granollers continua demanant l'esclariment del cas de Vianca Roca, la granollerina desapareguda el 16 de juliol i trobada morta el 14 de setembre. Després de 2 mesos i mig des que es va trobar el cadàver al riu Congost, la família de Vianca Roca per fi li podrà donar un enterrament digne...

25-N 30/11/2018 CUP Reus: "En qüestions de Violència Masclista no ens valen les escenificacions, necessitem polítiques efectives i reals" El passat 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, 500 persones van participar en la manifestació a Reus per condemnar les diferents violències masclistes, des de la psicològica i verbal fins la física i les discriminacions que patim pel simple fet de ser dones. En el que...

25N 27/11/2018 Desenes de persones surten al carrer a Agramunt el 25N en contra de les violències masclistes. Aquest diumenge 25 de novembre l'Assemblea Feminista La Guilla ha convocat la ciutadania a sortir al carrer en el marc del Dia internacional contra les violències masclistes. Desenes de persones s'han concentrat a migdia a la Plaça Mercadal d'Agramunt on han participat en una performance on s'han...

25N 25/11/2018 Milers de persones es manifesten a Barcelona con la violència masclista Ahir al vespre, vora de 1.500 dones van participar en una marxa nocturna sota els lemes “La nit és nostra” o “Ens volem vives”

24/11/2018 25 de novembre: Diada contra la violència masclista El 25 de novembre va ser instituït el juliol de 1981 com a Dia Internacional contra la Violencia cap a la Dona a la 1a Trobada Feminista d'Amèrica Llatina i el Carib celebrada a Bogotà (Colòmbia). Es va triar aquest dia per recordar la mort de les germanes Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques que van ser assassinades salvatgement el 25 de novembre de 1960 per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo (República Dominicana).