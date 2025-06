En defensa del territori

El Parc Natural del Cap de Creus sanciona l’empresa constructora d’un hotel a Cadaqués

El diputat Dani Cornellà ha assenyalat que, tal com vam denunciar públicament: l’empresa constructora de l’Hotel Rocamar, ha utilitzat sense permís els camins del Parc Natural. L’acord entre l’Ajuntament, el Parc Natural i l’empresa promotora limitava la circulació de camions fins al 15 de juny (de dilluns a divendres) i s’ha pogut comprovar que aquests han continuat circulant més enllà del dia 15 i també els caps de setmana.

L’Assemblea per Cadaqués i la CUP, van registrar una sol·licitud a l’Ajuntament i al Parc Natural per denunciar la circulació de camions pels camins del Parc en cap de setmana i els dies 16 i 17, a més dels incompliments anteriors de fer més de 2 o 3 viatges diaris (autoritzats pel Parc) abans del 15 de juny. També van demanar a l’Ajuntament una còpia de la suposada pròrroga municipal del permís a l’empresa fins al dilluns 23 de juny, que l’alcaldessa va afirmar haver fet, però que ningú ha vist.

Xesco Vallverdú, membre de l’Assemblea per Cadaqués, ha denunciat les mentides del govern municipal i la falta de control i transparència. L’Ajuntament no té competència sobre la utilització dels camins del Parc Natural, només pot autoritzar la pròrroga el Director del Parc com a representant del Departament de Territori i Transició Ecològica. I el Parc Natural no ha signat cap pròrroga amb l’empresa, de fet ha iniciat els tràmits per sancionar l’empresa arran de diverses actes aixecades pels Guardes Rurals que acrediten que la denuncia per incompliments que vam fer és certa.

L’Assemblea per Cadaqués i la CUP-Som Poble denunciem novament com el govern de Cadaqués actua afavorint una empresa que treballa pel sector turístic (un fons d’inversió estranger), amagant informació, no fent cap mena de control i mentint per tapar les il·legalitats que està fent l’empresa. Un cas així, posa al descobert, que l'alcaldessa ens ha mentit a tots per afavorir una empresa, per tot això demanem explicacions públiques i la seva dimissió.