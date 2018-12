L'armistici assenyalà a Alemanya, fa cent anys, l'inici d'un període revolucionari. Les monarquies es transformaven en repúbliques i es formaven governs integrats majoritàriament per socialdemòcrates. Però ben aviat quedaria clar el contrast existent entre l'ala dretana dels socialdemòcrates (SPD) i l'ala esquerrana (USPD). Al capdavall, aquell conflicte ja havia quedat anunciat per les...

Potser el periodista que segueixes, a la cadena que et vol vendre que és progressista, ha treballat a la cadena SER o fins i tot ha estat a sou a la llotja del club blanc i del seu magnat. Potser per això el seu periodisme d'investigació sempre va dirigit a investigar conseqüències inermes per als...

Article de Pau Juvillà Ballester , regidor per la Crida per Lleida

No, ni socialisme és el tot què fa el partit socialista (com pretenia, cínicament, Alfonso Guerra) ni la Unitat Popular, tal com la vam entendre i proposar ara fa trenta anys, és l'espai que delimita la candidatura de candidatures que porta el seu nom. Però, què és en realitat la Unitat Popular...

Encara no fa un mes ens van retrobar a l'acte de de comiat de Pau Lluís 'Pogos' Vich. Tot just començava l'estiu al de l'Eva Serra i ara, "L'avi" Josep Bou, un dels detinguts, torturat i empresonat per l'Operación Garzón de 1992. Amb ells, ja són molts i moltes independentistes de l'escamot que...

La decisió de Jordi Sànchez i Jordi Turull d'iniciar una vaga de fam indefinida aquest dissabte per denunciar la greu vulneració dels seus drets amb el bloqueig deliberat i contrari a l'Estat de Dret que està fent el Tribunal Constitucional espanyol ens ha colpit des d'una perspectiva humana però sobretot política. Tant és així que la majoria del poble català ha començat a reaccionar i adonar-se que ha arribat l'hora de donar un pas endavant en la línia de refer el més aviat possible la unitat...

30/11/2018 Per Josep A. Vilalta, militant de la CUP a Torà

Imatges que es repeteixen els últims mesos als informatius d'aquest (tros de) país: els mossos repartint llenya en mobilitzacions populars. Contra bombers, estudiants, professionals del sector sanitari, del sector de l'ensenyament... Contra tothom que surt al carrer? No, com al llogarret de l'Astèrix, també aquí hi ha una petita minoria que roman intocable a les porres autonòmiques: els diferents grupuscles feixistes que tenen carta blanca per a passejar-se i provocar impunement incidents pels...