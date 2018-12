Carles Sastre 25/08/2017 17 d'agost de 2017 A les 7 del matí sona una sirena, és la de la presó del Dueso, es sent de bastant lluny. La presència de la presó és important a la zona, a més l'emplaçament i l'alçada serien els propis d'una fortalesa, es fa veure. A les 8 del matí ens apleguem a la porta esperant la sortida de Rafa Diaz, antic...

30/07/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC El Foment del Treball i el cop d’estat El president de Foment del Treball ha fet unes declaracions, fent referència a un informe intern dels seus serveis jurídics, dient que la Llei de Referèndum és un cop d'estat jurídic. El fet de remetre's a informes jurídics acostuma a utilitzar-se com a justificació d'objectivitat, "això és...

07/06/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC La darrera reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. O no? Sovint en reunions d'aquestes característiques quan veus els comentaris de premsa et preguntes si vivim en dimensions paral·leles, aquesta sensació l'he compartida aquest matí, el dia següent, amb altres participants a l'acte. Intentaré obtenir un quòrum suficient. Parlem dels espais. Les...

05/05/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC Kartoffelkrieg També coneguda com a "Guerra de la patata" a finals del segle XVIII a Baviera. És caracteritzà per l'absència d'enfrontaments majors i pel fet que la major part de l'acció bèl·lica va anar destinada a tallar els subministraments de patates a la tropa. Quan sento parlar de les dificultats per...

15/04/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC Dues reflexions i un exabrupte, al revés 14 d'abril vespre, en plena síndrome post via-crucis, el Cristo de la Buena Muerte ha tapat l'aniversari de la proclamació de la República, vet a saber si no ho han fet exprés i el nivell de regressió mental pot fins i tot amb el calendari, com no fotem el camp pinten bastos. Feta la introducció...

27/03/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC I seguim amb el “solerturisme” Dijous 16 de març, en el marc d'unes xerrades organitzades per Òmnium Cultural de l'Hospitalet al Centre Cultural Tecla Sala, vam poder escoltar el diputat i membre de la mesa del Parlament de Catalunya Joan Josep Nuet. El tema escollit era els serveis públics en el context de la República Catalana que volem. Com era d'esperar, tot el referent al model de serveis públics no va generar massa controvèrsia entre el públic. Val a dir que el format era d'un ponent, un primer torn de preguntes de...

07/03/2017 Per Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC Del 1974 fins el 2017 en van 43 La setmana passada es va tornar a parlar de l'execució (Dic execució per què es va fer d'acord amb la llei vigent, la llei té aquestes coses, no té perquè ser justa) de Salvador Puig Antich, encara és prou viva la barreja de dolor i indignació pel acarnissament d'un franquisme tronat. Les darreres setmanes s'ha emès per televisió una sèrie que es diu Trinxeres sobre la Batalla de l'Ebre a la Guerra dels Tres Anys, que ha tingut una molt bona acollida de públic i que ha despertat moltes...