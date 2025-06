País Valencià

El poble valencià es mobilitza per la reconstrucció popular i per trencar el llegat colonial del Decret de Nova Planta

L’organització fa una crida a totes les entitats i la ciutadania a sumar-se a aquesta jornada de memòria, denúncia i esperança.

Diumenge 29 de juny de 2025 Hora: 11:30 h Lloc: Sala l’Horta, Carrer de Sant Martí de Porres, 17, Castellar-L’oliveral, València

El poble valencià es mobilitza per la reconstrucció popular i per trencar el llegat colonial del Decret de Nova Planta

Aquest diumenge 29 de juny, la Sala l’Horta de València acollirà un acte polític i popular impulsat per Decidim – Plataforma pel Dret a Decidir, amb el suport de l’Acord Social Valencià i els Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERS), per commemorar els 318 anys de la publicació del Decret de Nova Planta, i alhora reivindicar la necessitat d’una reconstrucció popular i sobirana després de la DANA, la catàstrofe natural que va sacsejar el País Valencià fa huit mesos i que va posar en evidència la desprotecció, l’infrafinançament, l'espoli i l’abandó estructural que pateix el País Valencià.

Baix el lema “Del foc i del fang, renaixem”, l’acte reunirà entitats, sindicats, col·lectius i persones compromeses amb un País Valencià més just, feminista, ecologista i sobirà. Durant el matí, es posaran en comú les experiències d’autoorganització i solidaritat que han sorgit arreu del territori, i es denunciarà l’arrel colonial d’aquest maltractament històric que encara perdura avui dia.

L’esdeveniment comptarà amb intervencions destacades com la de Paula Menero (@Redeula) com a presentadora, i veus compromeses com Joan Escrivà (Camacuc), Ana Isabel Martínez (La Nau Albal), els Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERS), representació dels sindicats convocants de la vaga del 29M, Beatriu Cardona, portaveu d’Intersindical Valenciana i Josep Manel Esteve de la COS i representants de l’Acord Social Valencià. També hi haurà la participació de Lluís Llach, impulsor del concert Catalunya amb el País Valencià, i un parlament de Zahia Guidoum, presidenta de Decidim.

Per aportar la mirada artística, intervindrà Vicent Torrent (Al Tall) amb una cançó a capella, i l’escriptor Manel Rodríguez Castelló recitarà un poema inèdit. A més, es projectaran vídeos sobre la resposta ciutadana a la DANA, així com testimonis directes de persones afectades com Rafel Sanchís.