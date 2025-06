Habitatge

Denúncia al Síndic de Greuges per la passivitat de l’Ajuntament de Barcelona en l’aplicació del 30%

Les 7 entitats socials impulsores de la mesura del 30% d’habitatge protegit us convoquem a una roda de premsa davant la Sindicatura de Greuges de Barcelona per compartir la queixa formal que presentarem i explicar el conjunt de proves que delaten l’Ajuntament de Barcelona com a detractor de la mesura.

Una setmana després de fer-se públic el trencament de negociacions entre el PSC i Junts alhora de modificar-la, des del Grup Promotor exigim un canvi d'actitud de l’Ajuntament en la seva aplicació perquè aquesta sigui efectiva, serveixi per ampliar el parc protegit i fer front a l'especulació i la crisi habitacional.

A la roda de premsa intervindrà la Glòria Rúbio, de la Xarxa d’Economia Solidària; l’Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres; el Miguel Ruiz, de l’Observatori DESCA i la Rosario Castelló, llogatera afectada per la no aplicació del 30%.

QUAN: Dimarts 1 de juliol a les 10h

ON: Sindicatura de Greuges de Barcelona, Ronda Sant Pau 45 (al carrer)

CONVOCA: Grup Promotor del 30% d’habitatge protegit a Barcelona, format pel Sindicat de Llogateres, l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona, Resistim al Gòtic, l’Observatori DESCA i la Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES).