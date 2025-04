"També és cert però que la història és fa i es refà. Ara toca refer"

Com interpretes que va afectar la claudicació de l'octubre del 2017, a la societat catalana ?

Decepció, desànim (i fins i tot sensació d'engany entre algunes capes socials menys polititzades). Fou el començament d'un reflux de la voluntat de fer que ha dut a una certa desmobilització i desorganització.

No haver volgut mantenir la posició el 27 d'octubre de 2017 per qui l'havia de mantenir (després d'haver assolit el més difícil) ha tingut, té i tindrà conseqüències. En pot ser una de prou eloqüent l'ofensiva, molt ben organitzada i dirigida, de l'espanyolisme: de vegades explícitament, de vegades de forma emmascarada. (Cal dir que el bloc espanyolista interclassista estava en franc retrocés abans i durant el referèndum? Aquest fet fou un dels assoliments més importants del moviment independentista).

Una conseqüència fonamental: l'ofensiva espanyolitzadora de la vida civil (o el pregó de la neutralitat (sic), de l'objectivitat i de la representativitat incloent).

La resposta espanyolista, disfressada de necessitat òptima, parteix del dogma basat en l'acceptació del legalisme (allò real és allò oficial) com a única via existent per als catalans. És tracta d'una norma -difosa fonamentalment en forma de proclama i de propaganda mediàtica i de discurs- que vol penetrar en la mentalitat del comú de la ciutadania. Una situació, d'altra banda, acomplerta per l'actual govern obertament satèl·lit de l'actual presidència de la Generalitat del Principat. (I pel Cercle d'Economia, entitat històrica que funciona com a intel.lectual col.lectiu de les elits i de l'empresariat d'orientació espanyola. Caldria posar el punt de mira, des de l'independentisme, en els dictàmens i el discurs d'aquesta institució, car és una deu d'idees i de propostes per al govern de la Generalitat actual).

La idea a difondre per part de l'autonomisme reorganitzat és: 'no hi ha cap altra opció: obediència de les lleis vigents i govern fonamentat en la política entesa com a gestió. Catalunya, sense entitat pròpia (sempre associada a Espanya com a crossa imperativa de la qual deriva el sentit de la catalanitat i de l'acció politica). El Principat, doncs, com a província, regió espanyola o 'territori', com a fet estrictament constitucional': concebut com a artefacte gairebé artificial, producte de l'estructura jurídica imperant. Tot plegat es fonamenta en un principi: el Principat 'neix' el 1978. Qualsevol altre projecte és identificat com a anormal, anòmal, i cal identificar-lo i estigmatitzar-lo. No cal dir que el moviment independentista, que ara com ara roman de manera gairebé latent, però ni de bon tros absent, és l'objectiu a abatre, reduir-lo a la condició de gueto.