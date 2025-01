Sense resposta

Cinqué aniversari de la campanya Reciprocitat Ara! Cinc anys denunciant la renúncia política

Aquest 3 de gener s’han complit cinc anys d'ençà que va començar la campanya Reciprocitat Ara! La campanya, que va començar amb l'objectiu d'aconseguir que totes les cadenes de ràdio i televisió públiques que emeten en català/valencià es pogueren rebre a tots els indrets de l'àmbit lingüístic, ha esdevingut un clam diari (més de 20.000 impactes setmanals de mitjana a les xarxes socials) que confirma la unitat de la llengua i ha denunciat la política regionalista i la denúncia dels governs colonialistes que ara governen Catalunya, les Illes Balears i Pitiüses i el País Valencià.

Cinc anys, recordant cada dia que més de 14 milions de persones conformem, en potencia, un únic mercat cultural, estructurat al voltant de la nostra llengua comuna. Tanmateix, aquest mercat no ha assolit mai el nivell de desenvolupament possible, i continua captiu dels paràmetres i els interessos econòmics que es marquen des de la metròpoli espanyola, on el castellà s’utilitza com a arma lingüicida contra els pobles amb llengua pròpia.

Cinc anys de campanya sostinguda que, tot i haver obtingut significatius avanços temporals de col·laboració entre els tres ens públics de la ràdio i televisió de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balear, ara veiem com es desfan com un terròs de sucre en el cafè. Els avanços temporals, com que no s'han consolidat mitjançant la reciprocitat plena i la determinació política, són objectiu fàcil dels partits i governs desacomplexadament colonials, que a més no tenen intenció d’acontentar-se amb eixe objectiu.

Tot això ha estat possible, entre altres raons, per l’actitud políticament submisa i acomplexada dels anteriors governs catalans, que es declaraven independentistes i dels anteriors governs valencians i de les Illes, que es vantaven del seu progressisme i, que fins i tot, estaven conformats per partits declaradament sobiranistes. Tots tres governs van malbaratar vuit anys, amb un resultat decebedor pel que fa a la reciprocitat i a la normalització lingüística.

Al contrari, les persones i entitats que participem regularment de la campanya Reciprocitat Ara!, hem pogut observar que malgrat la deriva autonomista i la pèrdua de les majories independentistes i progressistes en “els nostres governs”, l’exigència popular de la reciprocitat continua ben present i que el factor reivindicatiu de la unitat lingüística continua seent central en la campanya.

Ara, llancem un nou videoclip de la campanya amb el missatge que els somriures hipòcrites de la presidenta i els presidents autonòmics (veritables sipais al servei del domini de la metròpoli) no taparan la seua responsabilitat.

Des de la campanya volen reconèixer i agrair al nombrós grup de persones i entitats que durant aquests cinc anys han participat de manera creixent, donant mostra d'una important capacitat de persistència i donant-li una visibilitat absolutament impensable fa cinc anys.