Reciprocitat Ara

Mascletà per la reciprocitat!

La campanya Reciprocitat Ara, s'apunta a les diverses mascletades de Falles i Gaiates i felicita tota la ciutadania de les ciutats que ara estan en festes.

La campanya Reciprocitat Ara!, recorda que, en uns temps on les imatges circulen a "cor que vola" per tots els mitjans audiovisuals existents, continuar impedint la reciprocitat de les ràdios i TV,s públiques de tot el nostre àmbit lingüístic, es converteix en un límit incomprensible de la festa i de la llibertat d'informació. Un límit, a més, inacceptable, innecessari i antidemocràtic.

Reciprocitat Ara!, considera que la nostra Ràdio i TV pública À Punt i les empreses anunciadores, han perdut un any més l'oportunitat d'ampliar els seus nivells d'audiència, en desaprofitar l'important ressò que podrien tindre la retransmissió dels principals esdeveniments festius de les Falles i les Gaiates de Castelló, si gaudiren de la normalitat que suposaria la reciprocitat plena. La ceguesa de no veure la potencialitat de les nostres festes –i d'altres continguts-- com a mecanisme per a guanyar xifres rellevants de quota de pantalla, només és comparable a la mediocritat en la qual ens submergeixen els nostres governants, quan obliden la seua responsabilitat de dirigir el País.

Segons Antoni Infante, portaveu de la campanya "La preferència dels nostres líders i lideresses, per ser i comportar-se com a simples delegats territorials del govern de Madrid, en lloc d'un autèntic govern valencià, els converteix en part de la gent que ens domina, però no en part de la gent que ens dirigeix. Es veu que, lamentablement, eixe és el lloc que han elegit per a passar a la història".

La campanya, recorda que no n'hi ha cap impediment tècnic que impossibilite la reciprocitat, que només es deu a decisions polítiques condicionades per la mediocritat o per la por a desafiar l'ordre centralitzador que tant de mal fa a la nostra llengua i cultura i la normalitat democràtica.

També reconeixen i ens feliciten pels avanços assolits en la cooperació entre les corporacions dels mitjans de comunicació públics del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, però recordem que sense una veritable reciprocitat plena, no estarem en condicions d'aprofitar totes les sinergies culturals, tècniques i de mitjans que podrien desenvolupar-se.