#ReciprocitatAra.

Trenta mesos de campanya a favor de la reciprocitat

La campanya, en reivindicar la reciprocitat plena, recorda cada dia implícitament, que 10 milions de persones conformem un únic mercat cultural, estructurat al voltant de la nostra llengua comuna.

Trenta mesos de campanya sostinguda i ens trobem en ple estiu de 2022 només amb lleugers avanços, però sense la reciprocitat plena que donaria sentit de normalitat a la nostra llengua comuna, però els esforços per obtenir-la no defalleixen i s'incrementen cada dia que passa.

La campanya, iniciada per Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, va començar amb una sèrie de piulades diàries a Twitter al mes de gener de 2020, es va estendre a altres xarxes socials, Facebook i Instagram, on té centenars de milers d'impactes mensuals, i ha aconseguit que molts sectors que van des del món polític, sindical, professional, de l'àmbit cultural i social hi mostren el seu suport públic. La campanya ha anat creixent en les xarxes socials i en els més diversos àmbits socials, amb sèries de vídeos, penjades de pancartes per tots els territoris, articles, entrevistes, programes de ràdio i televisió, entrevistes amb partits polítics i institucions, proposicions i esmenes legislatives, actes públics i presencia transversals acompanyant les més diverses reivindicacions.

Antoni Infante, el portaveu de la campanya, ha declarat: "Els partits polítics estan malbaratant tot un cicle polític, defugint la responsabilitat històrica que hi tenen amb la nostra llengua. No sabem a hores d'ara si hi haurà continuïtat o estarem abocats a un nou cicle on podem passar de la insensibilitat actual a la pura agressió institucional contra la nostra llengua minoritzada.

El valencià/català està en emergència lingüística a tot el domini lingüístic i necessitem, sense dilacions, que la reciprocitat arribe a tothom per a poder enfortir el nostre sistema comunicatiu i el nostre mercat cultural, lingüístic i audiovisual. No té trellat que sent un públic potencial de més de 10 milions de persones, sols arribem al públic limitat dintre de les fronteres autonòmiques".

La campanya #ReciprocitatAra!, mantindrà la presència diària durant tot l'estiu i prepara diferents novetats per a la tardor.

Des de la campanya volen reconéixer i agrair al nombrós grup de persones i entitats que dia a dia participen de manera creixent, donant mostra d'una important capacitat de persistència i donant-li una visibilitat absolutament impensable ara fa trenta mesos.