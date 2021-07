El debat sobre reciprocitat conclou que cal potenciar Bon Dia TV com una gran plataforma digital audiovisual en català

En el debat van participar els polítics Joan Baldoví, de Compromís; Marta Rosique, d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marisa Saavedra, d'Unides Podem; Pilar Calvo, de Junts per Catalunya; Vicent Sarrià, del PSPV-PSOE, i Albert Botran, de la CUP. L'acte va tenir com a moderador Manuel Lillo, director del setmanari El Temps.

Des de fa més d'una dècada s'han dut a terme diverses campanyes, sense resultats visibles, per demanar a la Generalitat Valenciana, a la Generalitat de Catalunya i al Govern balear avançar cap a la reciprocitat de recepció de les ràdios i televisions públiques en llengua pròpia, À Punt, TV3 i IB3.

El primer tema de la trobada va ser la reciprocitat de les televisions digitals terrestres (TDT). Pel que fa a la recepció de TV3 o IB3 al País Valencià dins l'actual multiplex, o d'À Punt a Catalunya i a les Illes Balears, es va manifestar la ja coneguda manca de consens i de solucions. Mentre Pilar Calvo i Marta Rosique van afirmar que n'hi ha possibilitat tècnica, i Marisa Saavedra i Albert Botran consideraven que era una qüestió de voluntat política, els diputats Baldoví i Sarrià no es mostraven convençuts de les possibilitats tècniques de la recepció dels canals per TDT.

Això a banda, hi va haver un ampli consens sobre la necessitat d'oferir nous productes audiovisuals, de qualitat, amb professionals del país i de suport a la indústria cultural. Els portaveus polítics van demanar més produccions en comú entre À Punt, IB3 i TV3, i més col·laboració en el doblatge -sobretot en productes infantils- i en la subtitulació en productes per al públic juvenil. Igualment, tots els portaveus polítics van defensar la importància de difondre els diversos parlars de la llengua catalana, en les produccions audiovisuals de ficció. Del debat, cal remarcar la valoració general de l'inici del nou canal Bon Dia TV, la presentació del qual està previst per a aquest estiu del 2021.

Tots els participants en el debat van defensar l'existència d'una gran plataforma de continguts audiovisuals en català que millori l'oferta d'aquest nou canal Bon Dia TV, que necessita una proposta actualitzada, amb noves produccions, i una APP i no solament una web corporativa. Tothom va estar d'acord que les plataformes digitals representen una oportunitat d'atraure nous públics al consum de televisió en català, especialment les generacions més joves.

Un altre tema de debat fou la limitació de les televisions públiques en català per a emetre continguts en uns altres territoris, si no en tenen els drets. L'actual diputada Pilar Calvo, que havia estat abans periodista de TV3, va explicar que la manca de drets d'emissió d'un film o un esdeveniment esportiu no depèn del pressupost i prou, sinó de la competència o dels drets de les altres televisions estatals.

Com a conclusions del debat sobre reciprocitat dels mitjans de comunicació públics en català, cal destacar-ne dues d'importants. La reciprocitat i la col·laboració entre les televisions en català és estratègica, tant per al consum en català com per a la indústria cultural dels territoris. La nova plataforma digital Bon Dia TV ha de tenir més mitjans, per garantir la qualitat de l'oferta audiovisual, i aconseguir ésser un servei públic per a l'audiovisual i per al foment de la llengua.