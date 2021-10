9-O

Decidim encapçala el clam per la reciprocitat a la manifestació del 9 d'Octubre

Després d'un llarg parèntesi marcat per la pandèmia de la Covid-19, Decidim ha tornat als carrers en la Diada Nacional del País Valencià, seguint amb la campanya Reciprocitat Ara!

En un dia de celebració i reivindicació pel matí s'ha celebrat el seu Secretariat Nacional ampliat a la Societat Coral El Micalet, on també s'ha reunit el ple del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per a després fer un acte polític i dinar al Centre Cultural Octubre de València on han assistit gairebé el centenar de persones, i on han intervingut la Coordinadora de l'entitat, Zahia Guidoum, de la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie i del representant del Secretariat de l'ASM Miquel Àngel Mayol Tomàs expressant les problemàtiques comunes als tres territoris, el maltractament que patit per part de l'Estat espanyol i la necessitat de compartir lluites i projectes tot respectant les especifitats i realitats concretes de cada territori, així com d'enfortir el treball de la Confederació d'Entitats Soberanistes