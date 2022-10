reciprocitat

Concetració davant del Palau de la Generalitat per a exigir a Ximo Puig la reciprocitat i que pose fi a la censura de TV3 al País Valencià

Aquest dissabte ha tingut lloc una concentració de representants de diferents entitats valencianes (ACPV, Acicom, El Tempir, Escola Valenciana, FOLC, Maestrat Viu, Reciprocitat Ara i STE-PV) davant del Palau de la Generalitat per a demanar públicament al president Ximo Puig que pose fi a la censura de TV3 al País Valencià imposada pel PP, tal com informa El diari la Veu del País Valencià.

Els col·lectius han assenyalat que «després de quasi dues legislatures del govern del Botànic, s’han produït molts avanços en la normalització de les relacions entre les direccions d’À Punt, TV3 i IB3» i que «només resta el pas efectiu de la reciprocitat».

Per això han recordat que «per fer-la realitat no hi ha impediments tècnics», ja que «és cert que per a poder rebre al País Valencià tots els canals de la televisions públiques catalana i balear cal la concessió d’un segon múltiplex al govern valencià, i que cal denunciar la negativa del govern espanyol a fer-ho, contradint tota la seua retòrica de respecte a la realitat plurilingüística i pluricultural de l’Estat», però «també ho és que en el múltiplex actualment cedit per la Generalitat hi ha lliure l’espai inicialment reservat per al previst segon canal d’À Punt, el qual està descartat per raons pressupostàries». Per tant, «per aquest espai disponible de manera immediata podria arribar el senyal de TV3 al País Valencià, restaurant si més no la situació prèvia a l’arribada al PP al govern valencià». «Es tracta, doncs, només d’una qüestió de voluntat política», han afirmat.

En aquest sentit, han remarcat que «cal recordar que el 19 de juliol del 2021 ACPV va organitzar un acte amb la participació de les universitats valencianes, les principals empreses de l’audiovisual valencià, les entitats i el conseller Vicent Marzà, en el qual el conseller va explicitar el seu ple suport, i el del partit que representa, Compromís, a l’execució de la reciprocitat, com també ha fet diverses vegades Unides Podem». Així, «resta només la voluntat política del PSPV i particularment del president, ja que la Secretaria Autonòmica de Comunicació depén directament de Presidència».

Per aquest motiu, han insistit que «set anys després del canvi de cicle que va tenir lloc el 2015, totes les parts implicades en la qüestió (direcció d’À Punt i Consell Rector de la Corporació) han fet la part que els pertocava per a revertir la censura imposada pel PP i avançar cap a la reciprocitat de les tres televisions i ràdios, i només resta Presidència».

«I al president ens adrecem hui per a demanar-li que faça allò que el respecte a la llibertat d’expressió i a la llibertat de lliure elecció de mtijà de comunicació demana (posar fi a la censura) i avançar en la mateixa direcció que han fet la resta d’agents implicats», han conclòs.