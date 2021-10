Feixisme

Militants de VOX a Paiporta arranquen una pancarta de la campanya campanya Reciprocitat Ara!

Uns militants de Vox a Paiporta (l'Horta Sud), entre els quals el coordinador de la formació d'extrema dreta al municipi, han arrancat una pancarta de la campanya a favor de la reciprocitat dels mitjans de comunicació públics del nostre domini lingüístic i han enregistrat l'acció en un vídeo en què es vanten de ser «un dic de contenció» contra el separatisme, segons apunta Nosaltres La Veu que s'ha fet ressò de l'acció.

Reciprocitat Ara! ha emés un comunicat en què qualifica els fets «d'acció contra la llibertat d'expressió» i adverteix que «per molt que ho vulguen disfressar d'heroïcitat (certament còmica, però molt perillosa), saben que estan atemptant contra els drets lingüístics i la lliure informació de la ciutadania». «Amb el seu discurs i les seues accions que fomenten l'odi pretenen que tornem a la nit més fosca de la repressió i la censura franquista», assegura.

Els promotors de la campanya alerten que «els feixistes de Vox ens volen tancar en un sistema polític repressor de la majoria social i que es mou a favor dels interessos d'unes minories privilegiades que es van enriquir gràcies al control monopolístic dels mitjans de comunicació i als atacs a la llibertat d'expressió».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Lo estaré tantas veces sea necesario proteger mis raíces y mi nación. <a href="https://twitter.com/hashtag/SoloQuedaVOX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SoloQuedaVOX</a> <a href="https://t.co/eQ99sphbK0">pic.twitter.com/eQ99sphbK0</a></p>— Daniel Furio Navarro (@FurioDaniel) <a href="https://twitter.com/FurioDaniel/status/1448363956846923777?ref_src=twsrc%5Etfw">October 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Antoni Infante, portaveu de Reciprocitat Ara!, que impulsa Decidim –Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià– i Plataforma per la Llengua ha declarat: «L'acció dels feixistes de Vox ve a confirmar violentament i grollerament quins són els objectius últims que impedeixen la reciprocitat: la imposició del monolingüisme i la substitució lingüística de la nostra llengua minoritzada. La reciprocitat plena és indispensable i urgent per a la socialització de la llengua en un context d'emergència lingüística. El català/valencià està perdent parlants, entre altres coses, perquè quasi no té accés a productes audiovisuals en la llengua pròpia, com qualsevol llengua normal. Aconseguir la reciprocitat plena, és a dir, que tots els canals de televisió i ràdio en la nostra llengua es puguen veure en els territoris on el valencià/català és la llengua pròpia, és condició necessària (encara que no única) per a la millora efectiva de la situació de la llengua arreu del nostre domini lingüístic».



Reciprocitat Ara! insta «el conjunt dels partits polítics democràtics, els sindicats i les diverses entitats de la societat civil a condemnar públicament aquest nou atac a la llibertat d'expressió». També fa una crida «als partits que tenen responsabilitat de govern tant al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, Aragó i Andorra com a l'Estat a prendre les mesures necessàries per a fer realitat, com més aviat millor, el dret de la ciutadania a rebre el senyal de tots els mitjans públics que emeten en la nostra llengua en tota l'àrea lingüística del català/valencià».

La campanya Reciprocitat Ara!, activa des de gener del 2020, reivindica als carrers de pobles i ciutats de tot l'àmbit lingüístic català/valencià la necessitat de reciprocitat dels mitjans de comunicació en llengua pròpia, ja que el fet que encara no s'haja posat en funcionament suposa «un greu dèficit democràtic».