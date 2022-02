espai comunicatiu català

Els feixistes continuen atemptant contra la campanya Reciprocitat Ara!

Uns militants feixistes han tornat ha arrancat una pancarta de la campanya a favor de la reciprocitat dels mitjans de comunicació públics del nostre domini lingüístic. En aquesta ocasió ha estat a Xirivella, localitat de l'Horta al País Valencià.

L'acció contra la llibertat d'expressió ha consistit en l'arrancada d'una pancarta que hi havia penjada des de feia mesos al centre de Xirivella mentre gravaven un vídeo on mostraven la seua ignorància i intransigència amb un llenguatge homòfob contra qualsevol altra forma de pensament diferent de la que en la seua limitada comprensió de la vida hi tenen.

La campanya Reciprocitat Ara!, activa des de gener de 2020, està portant la reivindicació als carrers de pobles i ciutats de tot l'àmbit lingüístic català/valencià per a reiterar que la necessitat de reciprocitat dels mitjans de comunicació en llengua pròpia encara no s'ha posat en funcionament i que això suposa un greu dèficit democràtic.

Des de la campanya Reciprocitat Ara!, tornem a dirigir-nos als governs autonòmics del País Valencià, Catalunya i Illes Balears per a exigir que es prenga la decisió de facilitar la reciprocitat i acomplisquen així els compromisos adquirits tant en l'àmbit internacional com en l'estatal i autonòmic, amb relació a la protecció i estímuls de la nostra llengua minoritzada.

Volem fer públic la crítica i l'exigència per haver d'estar reivindicant en el carrer un dret que poden ser fàcilment garantit pels respectius governs, i que pot generar situacions de tensió per banda de persones antidemòcrates i feixistes.

Antoni Infante, portaveu de la campanya Reciprocitat Ara!, que impulsen Decidim –Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià– i Plataforma per la Llengua ha reiterat:

"Aconseguir la reciprocitat plena, és a dir, que tots els canals de televisió i ràdio i la resta de formats que emeten en la nostra llengua es puguen veure i escoltar en els territoris on el valencià/català és la llengua pròpia, és condició necessària (encara que no única) per a la millora efectiva de la situació de la llengua arreu del nostre domini lingüístic. La negativa a aplicar la reciprocitat (que ja és perfectament possible) situa els nostres governs en el camp dels contraris a la normalització de la llengua".

Des de la campanya Reciprocitat Ara emplacem als presidents Ximo Puig i Pere Aragonès i la presidenta Francina Armengol a facilitar ja la Reciprocitat Plena i a no dilatar més aquesta situació anòmala, que està generant situacions indesitjables.