L’ANC i la CACGi preparen mobilitzacions contra les visites borbòniques de la setmana vinent

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb el suport d'altres organitzacions com la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi), ha convocat una protesta el proper dimecres 23 de juliol coincidint amb la visita del rei Felip VI a Barcelona. El monarca espanyol assistirà al Gran Teatre del Liceu per presidir l’acte de lliurament dels premis Princesa de Girona 2025 (on les presentadores de l'acte seran les periodistes catalanes Agnès Marquès i Geòrgina Arnau ja que la productora de Ricard Ustrell dissenya la festa dels premis de la Fundación ). La Fundación Princesa de Girona busca amb aquests actes de propaganda borbònica al Liceu (i a Sant Martí Vell) la "normalització política" i el blanquejament de la monarquia.

Sota el lema “Ni a Montserrat, ni al Liceu. El rei, a Catalunya, ni un peu”, l’ANC fa una crida a la mobilització per denunciar el que consideren una nova provocació institucional per part de la monarquia espanyola. Segons han difós en cartells i xarxes, la visita reial representa una falta de respecte a la voluntat democràtica del poble català i una mostra més de l’ofensiva simbòlica contra l’independentisme.

Felip VI té previst participar dimecres en una reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona, dinar amb patrons (veure els vídeos d'aquest article per saber qui són) i premiats, i finalment presidir la gala al Liceu. L’endemà, dijous 24, la família reial visitarà el municipi de Sant Martí Vell (Gironès), on s’han organitzat nous actes institucionals vinculats a la fundació monàrquica.





Comunicat crític de la CACGi contra l’alcalde de Sant Martí Vell



En aquest context de "normalització política" i blanquejament de la monarquia, la Coordinadora Antimonàrquica ha emès un comunicat contundent dirigint-se a l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vila (ERC), a qui acusa de “cometre un acte de traïció” per fer d’amfitrió de la visita reial al municipi.

Segons la CACGi, “no és admissible que, mentre el rei exerceix de cap d’un estat que reprimeix el poble català, empresona cantants com Pablo Hasél i condemna a l’exili Valtonyc, es rebi amb honors la monarquia en un poble del país”. La Coordinadora denuncia l’actitud de Vila, a qui retreu de posar “catifa vermella a la monarquia”, mentre altres activistes han patit la repressió durant protestes, com les càrregues policials al monestir de Montserrat.

A més a més, exigeixen a Esquerra Republicana una resposta pública i clara: “Demanem a ERC, membre de la nostra Coordinadora, que actuï amb coherència i faci rectificar a Robert Vila o l’aparti del càrrec. No permetrem cap complicitat amb la institució borbònica des del nostre bàndol.”

Finalment, la CACGi adverteix que no tolerarà més casos de “blanqueig de la monarquia” dins de les forces sobiranistes, i fa una crida oberta a la mobilització: “Dijous 24 de juliol, a les 9h, tothom a Sant Martí Vell!”

Amb aquest avís, les entitats independentistes i antimonàrquiques es preparen per mostrar el seu rebuig a la presència del rei Felip VI a Catalunya, tant a la capital com als pobles gironins.