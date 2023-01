Català

Reciprocitat Ara! escriu als Reis d'Orient

El passat 28 de desembre, des de la campanya #ReciprocitatAra!, i coincidint amb el dia dels innocents, vam fer una broma en la nostra millor tradició, compartint un escrit en el qual déiem que el president de la Generalitat valenciana Ximo Puig, havia decidit desbloquejar la reciprocitat entre les diverses ràdios i TV públiques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses. No, no era veritat. Era una broma, com així ho van entendre multitud de persones, fins i tot aquelles que en un primer moment van donar per bona la notícia, i a la vegada era un pas més en la denúncia d'una situació que amenaça de podrir-se i deteriorar encara més la confiança entre els actuals governs autonòmics i els sectors més organitzats en defensa de la llengua catalana/valenciana.

La important repercussió mediàtica que va tindre la innocentada en els diferents mitjans i en les xarxes socials, no ha tingut encara l'efecte desitjat de fer realment efectiu aquest desbloqueig. És per això que ara ens encomanem a la màgia dels Reis d'Orient, als quals els hem enviat aquesta carta en forma de vídeo, amb la petició expressa que intercedisquen en el nom de tota la nostra ciutadania, davant els presidents de les dues generalitats i la presidenta del govern balear.

La carta lliurada als Reis, diu així:

Benvolguts Reis d'Orient,

Com a ciutadania que formem part d'una comunitat lingüística discriminada i minoritzada, volem demanar-vos que feu ús dels vostres poders màgics i intercediu davant els presidents i presidenta de la Generalitat Catalana, la Generalitat Valenciana i el Govern de les Illes Balears i Pitiüses, perquè facen el pas necessari i possibiliten la reciprocitat plena de les nostres ràdios i televisions públiques.

Si posen pegues, els podeu recordar que a més de ser una eina importantíssima per a la supervivència de la llengua, també és un dret democràtic. I, si malgrat tot es neguen, vos demanem que li porteu tones i tones del carbó més tòxic que existisca.

Agraïts de bestreta, #ReciprocitatAra!

És obvi que com més persones participen d'aquesta petició, més força tindran els nostres Reis d'Orient, per a convéncer uns presidents i presidenta que, sent nostres, cada dia veiem com s'allunyen de les nostres preocupacions, que haurien de ser les seues.

Des de Reciprocitat Ara!, vos animem a participar i fer extensiva aquesta nova petició. Per part nostra, ens comprometrem a no defallir en la nostra petició i exigència democràtica. La nostra llengua s'ho mereix.

Reciprocitat Ara!