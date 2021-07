Reciprocitat Ara!

Reciprocitat Ara! valora la tasca de "Bon dia TV" i demana la plena reciprocitat

La incorporació d'À Punt a Bon Dia TV, la cooperació de les corporacions televisives en la producció de sèries i pel·lícules com La mort de Guillem i Frederica Montseny o l'emissió de sèries de producció pròpia en les altres cadenes del domini lingüístic, com La forastera, produïda per À punt a TV3, o Merlí, produïda per TV3 a À Punt, són sens dubte fites importants, fruit de la pressió continuada de la societat civil i la bona entesa dels actuals governs autonòmics.

Tanmateix, la campanya Reciprocitat ara!, impulsada per Decidim -Plataforma pel dret a decidir del País Valencià- i Plataforma per la Llengua recorda que la reciprocitat plena només s'aconseguirà quan tots els canals de televisió i ràdio es puguen veure i escoltar en tots els territoris on el valencià (també anomenat català) n'és la llengua pròpia, tal com recull Nosaltres La Veu

A més, Reciprocitat Ara! considera positiu el canvi de paradigma envers la qüestió audiovisual en tot el domini lingüístic. Així doncs, la reivindicació ja no és simplement poder veure la Televisió de Catalunya a la resta de territoris, sinó crear un espai comunicatiu potent en valencià on en tot el domini lingüístic es puga gaudir de les diferents televisions i ràdios.