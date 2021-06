Reciprocitat

Debat polític sobre la reciprocitat dels mitjans públics en català

Dimecres 30 de juny a les 19 h Plataforma per la Llengua organitza un debat telemàtic sobre els mitjans de comunicació públics com a part de la campanya “Reciprocitat Ara!”. El debat se centrarà en el rol que tenen els governs català i valencià per avançar cap a la reciprocitat de recepció de les televisions públiques en llengua pròpia.



Hi participaran els polítics Joan Baldoví, de Compromís; Pilar Calvo, de Junts; Marta Rosique, d’Esquerra; Marisa Saavedra, de Podem, i Vicent Sarrià, del PSPV-PSOE. L’acte serà moderat per Manuel Lillo, director del setmanari El Temps, i es podrà seguir pels canals de YouTube i de Facebook de Plataforma per la Llengua i de Clar Televisió.



Un dels eixos centrals del debat serà la manca de reciprocitat en els serveis per internet de les tres televisions públiques en català, TV3, À Punt i IB3, que no paguen els drets d’emissió necessaris perquè determinats continguts puguin veure’s en línia fora del seu territori. El problema també afecta els territoris que no pertanyen a l’Estat espanyol, com la Catalunya del Nord i l’Alguer, on tampoc hi ha disponibles molts continguts dels serveis per internet d’À Punt, IB3 i TV3.



Amb la irrupció de la televisió per internet, una obertura de mires permetria ampliar el mercat de l’audiovisual en català a una audiència potencial de deu milions de persones, així com gestionar més eficientment els recursos dels tres territoris. De retruc, es comptaria amb més finançament per crear contingut de qualitat propi que es podria subtitular i doblar per vendre a tot el món.