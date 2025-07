ANTIMONÀRQUICS

Protestes independentistes marquen el lliurament dels premis Princesa de Girona al Liceu

Des de primera hora de la tarda, els voltants del Liceu ja es trobaven fortament vigilats. A les 16:30, el carrer Ferran i la Rambla estaven completament acordonats, amb una presència destacada de vehicles oficials i agents dels Mossos d’Esquadra, tant uniformats com de paisà. A les 16:55, diversos assistents a l’acte, identificables amb credencials de la Fundació Princesa de Girona, van començar a reunir-se a la plaça Sant Jaume. Alguns duien símbols visibles de suport a la monarquia, com corbates verdes amb el lema “Viva el Rey de España”. Segons fonts no oficials, l’Ajuntament de Barcelona podria haver organitzat una recepció prèvia, amb la participació de l’alcalde Jaume Collboni.

A les 17:11, tot el recorregut entre plaça Sant Jaume i el Liceu estava ocupat per cotxes oficials, furgons d’antiavalots i agents desplegats per garantir la seguretat de l’acte de propaganda borbònica. Mentrestant, a les 17:53, començava la manifestació convocada per l’ANC per protestar contra la presència de la família reial. La mobilització es va iniciar a la plaça Sant Jaume, però poc després, a les 18:06, els Mossos van bloquejar l'accés al carrer Ferran, impedint l’avanç dels manifestants cap al Liceu.

La protesta es va acabar concentrant a la Rambla, a l’altura del carrer de l’Hospital i la Boqueria, a prop del teatre però a certa distància de la seva entrada principal, que estava completament acordonada. Durant l’arribada dels convidats i de la família reial, es van sentir consignes com “Fora el Borbó” o “Catalunya no té rei”. Alguns manifestants van protagonitzar intercanvis verbals amb els assistents a l’acte. A més de pancartes antimonàrquiques, també hi va haver referències al cas del raper Pablo Hasél.

L’ANC i altres veus del sobiranisme van denunciar la contundència del dispositiu policial. El músic i activista Lluís Llach, present a la protesta, va alertar de la presència d’un agent armat sobre el terrat del Liceu, qualificant-lo de dispositiu “desproporcionat”. Tot i això, l’acte es va desenvolupar amb normalitat. A diferència d’altres ocasions, com la visita a Montserrat, en què la família reial va haver d’accedir per una entrada secundària, aquest cop Felip VI, Letícia, Elionor i Sofia van entrar pel davant del teatre.

A l’interior del Liceu hi van assistir diverses autoritats institucionals, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde Collboni. Aquest fet ha estat criticat per sectors independentistes, que consideren inadequada la participació de representants del Govern català en actes presidits per la monarquia.

La protesta es va desconvocar al voltant de les 19:30, després d’interpretar-se l’himne d’Els Segadors a la Rambla. L’esdeveniment va deixar imatges de tensió entre els manifestants i els assistents a l’acte, i torna a evidenciar el rebuig que genera la figura del monarca entre una part significativa de la societat catalana.