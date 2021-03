Reciprocitat Ara

Decidim, entitat impulsora de Reciprocitat Ara, demana fets en la reciprocitat d'À Punt, TV3 i IB3

Ahir, dijous 11 de març, el ple del Congrés dels Diputats va votar una Proposició No de Llei que tenia el suport per diferents entitats dels territoris de l'Estat espanyol amb llengua pròpia, entre les quals està la Plataforma per la llengua l'altra entitat impulsora de Reciprocitat Ara, en defensa de la igualtat lingüística i de posar fi a la discriminació de les llengües no castellanes.

Però només tres dels set punts de la proposició foren aprovats pel ple del Congrés, que representen sols una recomanació al Govern de l'Estat. S'hi van aprovar el punt 4, impulsar i donar suport a l'oficialitat de les llengües pròpies que encara no són oficials als territoris; el 7, sobre permetre l'ús administratiu de les diferents llengües i la recepció de mitjans de comunicació entre territoris del mateix espai lingüístic; i el 8, una declaració de respecte pels drets de les llengües en l'actuació de les administracions l'Estat.Des de Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, valorem negativament el rebuig del Congrés a posar fi a la imposició del castellà en l'etiquetatge comercial, la manca del deure del coneixement de les llengües del territori pels funcionaris estatals, a permetre l'ús real de les llengües oficials diferents del castellà en àmbits com la Justícia, i posar fi a les discriminacions lingüístiques de la ciutadania amb funcionaris de l'Estat.

Decidim, entitat que dóna suport a la campanya Reciprocitat Ara!, afirma que «la votació favorable del ple del Congrés a aquests tres punts significa una declaració de drets que compromet el govern de l'estat, però que cal concretar. És el moment de fer realitat la plena reciprocitat de recepció de les televisions i ràdios públiques en llengua pròpia À Punt, TV3 i IB3». Igualment l'entitat demana que les institucions de l'Estat apliquen la realitat de la unitat de la llengua catalana la relació de les administracions valenciana, catalana i balear en llengua pròpia.