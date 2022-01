Àudiovisual

Dos anys d’un nou clam per la Reciprocitat

Després d’anys de governs que, presumptament volen cuidar la nostra llengua i en un context d’emergència lingüística del valencià/català a tot el domini lingüístic, resulta incomprensible que encara no s'haja assolit la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en la llengua comuna.

Per això, la campanya va començar una nova fase, coincidint amb el final de les campanades d'aquesta Nit de Cap d’Any, passant de demanar genèricament la reciprocitat als governs implicats, a assenyalar directament als tres màxims responsables dels governs català, valencià i balear.

"Molt honorables presidents i presidenta: @ximopuig, @perearagones i @F_Armengol. Vostés tenen la capacitat de decidir que el conjunt de la ciutadania del nostre àmbit lingüístic puguem gaudir de la reciprocitat plena. Els recordem que: Volem la reciprocitat i la volem ara!"

Es pretén ressaltar que els governs autonòmics han decidit, per acció o per omissió, que el conjunt de les persones que habiten els tres territoris que conforma l'àmbit lingüístic de la llengua valenciana/catalana no tinguen un accés normalitzat a qualsevol de les ràdios i televisions que emeten en la llengua comuna.

Segons indica Antoni Infante, portaveu de la campanya: "en cap moment ens oblidem de la responsabilitat de l'Estat espanyol en la discriminació històrica i en els atacs creixents que pateix la nostra llengua, però cal assenyalar també que els nostres governs no prenen les decisions necessàries per a contrarestar-los. La reciprocitat plena de les nostres ràdios i TV podria ser ja una realitat i cal que el conjunt de la ciutadania ho sàpiga".

Mentre que Decidim i la Plataforma per la llengua del País Valencià celebren els èxits aconseguits des del començament de la campanya, com ara l’increment de les coproduccions i la participació a Bon dia TV, aquesta nova fase de la campanya que s'inicia coincidint amb el seu segon aniversari, pretén incrementar la col·laboració ciutadana, per a fer arribar la reivindicació al cent per cent de la població afectada, per la doble discriminació democràtica i lingüística que patim.

Reciprocitat Ara continuarem reivindicant que cal aconseguir la reciprocitat plena de manera urgent per la normalització de la nostra llengua. Aconseguir la reciprocitat plena, és a dir, que tots els canals de televisió i ràdio en català/valencià es puguen veure en tots els territoris on és la llengua pròpia, és condició necessària (encara que no única) per a millorar la situació de la nostra llengua a tot el domini lingüístic.