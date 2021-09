espai comunicatiu català

Reciprocitat Ara!, considera "positiu, però no suficient" l'anunci dels presidents Puig i Aragonès sobre la reciprocitat

Antoni Infante, portaveu de la campanya Reciprocitat Ara! , impulsada per Decidim –Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià– i Plataforma per la Llengua ha declarat:

"La reciprocitat digital a partir de les apps i els dispositius mòbils, és positiva però no suficient. La majoria de les persones que volen veure digitalment els continguts ja hi poden accedir, però n'hi ha una immensa quantitat de població que no té accés a apps a les seues televisions. Per això, a Reciprocitat Ara continuarem reivindicant que cal aconseguir la reciprocitat plena de manera urgent per la normalització de la nostra llengua. Aconseguir la reciprocitat plena, és a dir, que tots els canals de televisió i ràdio en català/valencià es puguen veure en tots els territoris on és la llengua pròpia, és condició necessària (encara que no única) per a millorar la situació de la nostra llengua a tot el domini lingüístic. Uns problemes tècnics (raó per la qual suposadament no es pot avançar decididament a la reciprocitat total) i que han estat fortament qüestionats per persones expertes, no poden ser més importants que la supervivència de la nostra llengua".

Igualment, la campanya assegura que aquesta fita positiva és sens dubte important, fruit de la pressió continuada de la societat civil i celebra la bona entesa dels actuals governs autonòmics. Tanmateix, Reciprocitat Ara assegura que continuarà la pressió perquè "és una qüestió de supervivència lingüística i un dret democràtic" ha conclòs Infante.