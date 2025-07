ANTIMONÀRQUICS

SOM POBLE registra una moció per declarar Sant Martí Vell com a poble republicà i antimonàrquic

Una representació de les entitats que han registrat el manifest (amb una desena de firmes d'entitats i partits) a l'ajuntament de Sant Martí Vell per declarar el municipi antimonàrquic.

Com ja va fer Girona sota el govern de Guanyem, Som Poble Sant Martí Vell vol impedir la visita i la normalització de la presència reial a la comarca. Dani Cornellà, diputat al Parlament per la CUP, ha destacat la tasca que duu a terme la Coordinadora Antimonàrquica de Girona (la qual aglutina moltíssimes entitats, sindicats i partits polítics com la CUP o ERC), reafirmant el compromís de la formació amb els valors republicans i catalanistes, “sempre contraris a la imposició de la monarquia espanyola” “Aquesta mateixa monarquia, en mans dels Borbons, ha perseguit de manera sistemàtica i ininterrompuda la llengua, la cultura i els drets del poble català des de 1714, amb l’objectiu de liquidar completament la nostra nació”, ha afegit.



Sílvia Martínez regidora per Som Poble, ha exposat els continguts de la moció, marcant la necessitat de suprimir, en tots els seus efectes, qualsevol símbol, títol o relació institucional que vinculi el poble amb la monarquia espanyola i amb el títol de Princesa de Girona.



Finalment, ha subratllat la importància que el ple aprovi la declaració de Sant Martí Vell com a poble republicà i antimonàrquic, i ha emfatitzat que cap càrrec electe del consistori hauria d’assistir a actes on sigui present la família reial o la Fundació Princesa de Girona.