reciprocitat

El País Valencià fa pinya per a tractar la reciprocitat À Punt-TV3-IB3

Una àmplia representació acadèmica, periodística, professional, sindical i cívica han demanat una reunió amb el conseller Vicent Marzà i la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit per conéixer de primera mà el treball engegat pel departament de d’Educació, Cultura i Esport en matèria de reciprocitat de les emissions d’À Punt, TV3 i IB3, així com de la Comissió que regularà la competència lingüística de la funció pública.

La trobada s’emmarca en una línia de treball iniciada l’any 2015, quan i les universitats públiques valencianes van acordar el document “Per una nova i efectiva llei d’igualtat lingüística. Principis bàsics i àmbits d’actuació pràctica”, que fou presentat públicament l’11 de març d’aquell any en un acte celebrat a l’edifici Octubre amb la participació de Joan F. Mira, aleshores president d’ACPV, i dels representants de les universitats. Aquell document serví de “full de ruta” d’un programa de política lingüística acordat, i durant aquests anys ACPV i les universitats hem realitzat gestions, reunions i actes públics orientats a fer realitat els objectius fixats en l’esmentat document, de manera que, amb un ritme menor del desitjat, hem avançat progressivament en la seua consecució.



En aquest context, i després de l’aturada obligatòria que ha significat durant gairebé un any la pandèmia de Covid-19, reiniciem la línia de treball endegada l’any 2015, i ho fem amb una reunió que vol ajudar a donar l’impuls final a dos objectius concrets que ja tenim molt avançats.



El primer és la necessitat que el funcionariat de l’administració pública valenciana siga competent en les dues llengües oficials de l’autonomia, com a garantia de no discriminació a cap persona per raó de llengua, i en la lògica de servei públic que implica la funció pública. Ara, una vegada aprovada la reforma de la Llei de la Funció Pública, ens preocupa l’aprovació del Reglament que ha de fer possible convocar oposicions en les quals calga acreditar algun nivell de competència lingüística.



El segon és la col·laboració entre À Punt, TV3 i IB3 i la reciprocitat de les emissions respectives, tan necessària per múltiples raons (compensar la quasi exclusiva oferta televisiva en castellà, impulsar el sector de l’audiovisual valencià, ampliar les possibilitats de treball dels periodistes valencians, aprofitar la sinergia que significa sumar esforços per a fer possibles coproduccions i col·laboracions…). També en aquest punt hem avançat significativament, gràcies a la bona disposició de l’actual direcció d’À Punt i del seu Consell Rector.



En tots dos temes hem trobat complicitat i suport en el conseller Vicent Marzà qui ens ha informat que han començat els treballs de la Comissió que ha d’aprovar el Reglament de la Llei de la Funció Pública que ha de fer possible l’aplicació efectiva de la competència lingüística. Així mateix, el titular d’Educació, Cultura i Esport ens ha translladat el treball fet pel seu departament, dins de les seues competències en matèria de Política lingüística i Cultural, perquè els òrgans competents de la Generalitat que ho han de fer possible inicien les tramitacions pertinents.



D’aquesta manera, des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport es va traslladar formalment a la Conselleria d’Hisenda, responsable de qüestions de radiodifusió, la necessitat de crear un nou espai de reciprocitat entre els canals públics de les televisions i ràdios del País Valencià, Catalunya i les Illes Balears perquè resulta decisiva per al foment del coneixement i ús social de la nostra llengua i impulsaria col·laboracions en produccions audiovisuals que beneficiarien directament del sector cultural valencià.



Des de la Conselleria d’Educació se’ns ha traslladat que fer realitat la reciprocitat és factible i els departaments que tenen la competència directa tenen mecanismes administratius i tècnics perquè així siga. En aquest sentit l’Advocacia de la Generalitat ha informat que la reciprocitat és possible amb l’elaboració d’un nou conveni entre les radiotelevisions. Així mateix, la Generalitat pot treballar per habilitar les solucions tècniques pertinents mitjançant la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d’Hisenda que té les competències d’autorització i control en matèria de telecomunicacions.



Atés que la signatura del conveni que ha de fer efectiva la reciprocitat de les emissions de les tres radiotelevisions públiques depén de Presidència de la Generalitat Valenciana, ACPV demanarà formalment una reunió al president Ximo Puig per a tractar de la qüestió.





La delegació ha estat formada per:

-Sra. Mavi Mestre, Rectora Magnífica de la Universitat de València (UV).

-Sr. Joan Enric Úbeda, Director del Gabinet de la Rectora de la UV.

-Sra. Eva Alcon, Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana.

-Sr. Salvador Iborra, Vicerector d’Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral de la Universitat d’Alacant (UA).

-Sr. Antoni Rubio, membre de l’executiva de la Unió de Periodistes.

-Sra. Ana García Alcolea, Secretària General de Comissions Obreres (CCOO-PV).

-Sra. Xelo Valls, Secretària de la Federació d’Ensenyament de CCOO-PV.

-Sr. Vicent Maurí, Portaveu d’Intersindical Valenciana (IV).

-Sra. Cristina abril, Presidenta d’Associació Valenciana Audiovisual de Productores Independents (AVAPI).

-Sra. Paloma Mora, Presidenta d’Asociación Valenciana de Empresas y Productoras de Animación (AVEPA)

-Sra. Giovanna Ribes, Presidenta de Productors Audiovisuals Valencians (PAV).

-Sr. Rafa Moles, de la Junta Directiva de l’Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents (AVANT).

-Sr. Jordi Ballester Benito, Secretari d’Audiovisual de la Junta Directiva de l’Associació Actors i Actrius Professionals Valencians.

-Sra. Anna Oliver, Presidenta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

-Sr. Toni Gisbert, Secretari d’ACPV.

-Sr. Natxo Badenes, President d’Escola Valenciana.

-Sra. Reis Gallego, Secretària General de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc.