Ximo Puig desbloqueja la reciprocitat

És per això que a partir d’eixa data, qualsevol ciutadà o ciutadana de les Illes Balears i Pitiüses, no sols podran sintonitzar la televisió de les Illes, sinó que també podran veure amb normalitat TV3 i À Punt, el mateix cas per als habitants del País Valencià i el Principat de Catalunya.

La notícia, s'ha fet esperar des del primer govern del Botànic, però finalment Ximo Puig ha decidit desbloquejar la reciprocitat, un tema que si bé no té les dimensions i les repercussions d'altres, com ara la gigafactoria de la Volkswagen o l'aprovació massiva de plantes fotovoltaiques, sí que ha estat una constant reivindicació de diversos sectors vinculats a la defensa de la llengua i a la indústria cultural i audiovisual valenciana i de la resta de l'àmbit lingüístic.

El primer senyal sobre aquest desbloqueig, es va donar el passat 17 de desembre quan, aprofitant la presència de Pedro Sánchez, Ximo Puig va nomenar dues vegades la necessitat la reciprocitat. (Vegeu el vídeo adjunt).

Però no va estar fins aquest dissabte passat, coincidint amb la nit de Nadal, quan des de presidència de la Generalitat es van posar en contacte amb els responsables de la campanya Reciprocitat Ara! i amb altres entitats, per a comunicar-les oficialment que Ximo Puig ja havia parlat amb els seus socis del Botànic, Compromís i Podem que havia arribat el moment d'abordar definitivament aquesta qüestió i que havia donat les instruccions oportunes per a posar-la en marxa com més aviat millor. En tot cas Ximo Puig ha expressat la seua voluntat que tota l'adequació tècnica estiga preparada abans del 14 de febrer.

Segons les mateixes fons de presidència, el camí seguit per a desbloquejar la qüestió, ha estat simplement la decisió d'implementar la declaració de Palma, signada en el 2017 per les respectives Conselleries de cultura de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears. Des de presidència de la Generalitat, si bé no han confirmat, tampoc han negat que aquest tema estiguera en l'agenda de la recent visita de la presidenta balear Francina Armengol. Un altre aspecte que ha afavorit ara la decisió de fer operativa la reciprocitat entre totes les televisions i ràdios públiques catalanes, balears i valencianes ha estat la bona sintonia que hi ha en l'àmbit del Congrés entre els grups parlamentaris d'ERC i del PSOE, com s'ha posat de manifest en les últimes sessions tan polaritzades entre la majoria progressista i els partits de dretes.

Des de la campanya Reciprocitat Ara, una vegada superada la sorpresa de la notícia, no han dubtat a mostrar la seua alegria i la confiança que aquesta mesura puga incidir positivament en la normalitat lingüística de la nostra comunitat. Tanmateix, des de Reciprocitat Ara!, es mantindran alerta i continuaran la campanya fins al mateix dia que siga una realitat tangible. "No és un problema de desconfiança en la paraula donada, però ja sabem que en la política cal ser molt prudents, especialment quan altres anuncis s'han quedat històricament en això", ha declarat el seu portaveu.